Una semana convenientemente virtual. Aunque la euforia con la que celebraron en la Asamblea Nacional la aprobación del informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso hizo pensar que cualquier legislador oficializaría el pedido de inmediato, antes de que el tema se enfríe, los bríos bajaron, al parecer, entre sábado y domingo.

El 6 de marzo de 2023, muy pocos asambleístas aparecieron por el edificio de la Función Legislativa y los que llegaron no tenían claro el nombre de él o los parlamentarios que se pondrían esta causa sobre sus hombros empezando a recoger las 46 firmas de respaldo necesarias para entregar la solicitud al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

Y eso que antes de la sesión del sábado 4 de marzo, cuando reinaba la efervescencia, se dijo que incluso cualquiera o todos los integrantes de la Comisión Ocasional que elaboró el informe podría liderar el pedido, empezando por Mireya Pazmiño, una de las más empeñosas en “deshacerse” de Lasso y que fue vicepresidenta de esa instancia legislativa.

El lunes los pronunciamientos fueron más cautos. Desde la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) se pudo conocer que “están trabajando” en todo lo que implica el pedido de juicio político, pero no se atrevieron a dar fecha para la presentación del mismo.

Tampoco es seguro que de las filas correístas salga el interpelante. Todo apunta a que preferirán dar la ‘oportunidad’ a otras bancadas, basados en que la comisión que sugirió la censura y destitución de Lasso fue multipartidista. Ellos pondrían las firmas, de ser necesario.

Uno de los integrantes de la bancada de Pachakutik, que votó por la recomendación de juicio político, le dijo a EXPRESO que con ellos no cuenten como interpelantes y que, en su momento, si el proceso avanza, analizarán una postura. Sin embargo, no descarta que Pazmiño sea la proponente, aunque aclara que ya no es parte de ese bloque en la Asamblea.

“Montaron el circo y no tienen el payaso que presente (el pedido), porque no han logrado constituir quién va a representar elementos claves como que un tuit o un meme se convierta en la prueba fehaciente para un juicio político”, cuestionó el legislador oficialista Juan Fernando Flores.

Ese sería uno de los temas que demoraría la decisión de presentar la solicitud. Para muchos integrantes de la Asamblea, como Ricardo Vanegas, las causales que se incluyeron en el informe como la comisión por omisión en delitos como peculado y cohecho, no tendrían futuro si llega a la Corte Constitucional de la que se requiere un dictamen favorable.

Pese a eso, él también votó a favor del informe con la sugerencia de juicio político y dijo que lo hizo porque es orgánico y esa fue la decisión de su bloque, Pachakutik. Además, porque calificó al documento como un “tiro al aire” que, al no ser vinculante, no es de ejecución obligatoria y se necesita que algunos de los integrantes de la Asamblea se apersone.

Esta semana la actividad es a larga distancia

El trabajo de la Asamblea Nacional esta semana será virtual y alejado de sus habituales instalaciones ubicadas en el centro- norte de Quito.

El 6 de marzo, la mayoría de comisiones sesionaron de forma telemática, por eso el edificio lució semivacío. Para hoy fueron convocadas dos sesiones del pleno. Sin embargo, ambas se desarrollarán a través de plataformas virtuales.

El jueves, el pleno se reunirá en Portoviejo por la conmemoración de los 488 de fundación.