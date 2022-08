En medio de una rueda de prensa, la mañana de este miércoles 17 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, anunció que procederá a notificar a los jefes de las cinco bancadas que conforman el legislativo, al presidente de la República, Guillermo Lasso y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con el inicio de la mesa de diálogo. Con el objetivo de establecer una plan de trabajo conjunto y abordar temas de interés nacional, como el proyecto de Ley de Inversiones y la temática laboral.

El diálogo le interesa al país. El Ecuador 🇪🇨 está por encima de todo.



Extenderé nuevamente una invitación al Gobierno y a los delegados de las bancadas para sentarnos el próximo lunes y definir una hoja de ruta, empezando por la Ley de Inversiones. 👇 pic.twitter.com/20h9vR1d1H — Virgilio Saquicela E (@VSaquicelaE) August 17, 2022

“Aquí no se trata de caprichos, si quiero o no reunirme, pues la Ley de inversiones y la temática laboral le interesa al Ejecutivo, le interesa a la Asamblea y le interesa al país”, sostuvo Saquicela, quien el pasado envió una carta al primer mandatario, el pasado 25 de julio, para "viabilizar" la conformación de una comisión entre el Gobierno y Legislativo para establecer acuerdos en la conformación de leyes.

Sobre la posesión de Raúl González como superintendente de Bancos, explicó que el pasado 11 de agosto, la Asamblea Nacional "cumplió una atribución contemplada en la Ley y la Constitución", y justificó que a él, como parte de sus funciones, no le corresponde calificar si la designación fue o no legal. Solo acató una resolución adoptada por el Pleno.

"Si existieran las condiciones que configuren el incumplimiento, que en este caso no corresponde, el juez tendría que notificar a la instancia pertinente para ver si ha cumplido o no, la Asamblea Nacional no es parte procesal, por tanto, no se puede notificar con un proceso de esta naturaleza", añadió Saquicela sobre la posesión de Gonzales.

La posesión de Gonzáles como superintendente de Bancos fue rechazada por el Gobierno bajo la premisa de "que no existe su nombramiento por decisión judicial".