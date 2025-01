¿La Asamblea Nacional puede 'licenciar' al presidente Daniel Noboa?

El Pleno de la Asamblea se apresta a discutir sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos que son candidatos a la reelección. Pero, dos expertos coinciden en que no hay una base para que el Legislativo otorgue una licencia al presidente de la República Daniel Noboa sin que este la haya solicitado.

La sesión está prevista para las 19:00 de este 4 de enero de 2025. El punto a tratar tiene que ver con lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto a que sea el Pleno el que decida sobre las licencias. Pero, todo girará en torno a si esa resolución incluye o no la licencia al primer mandatario.

El ministro José De La Gasca dijo el pasado 2 de enero que existe en el Legislativo la intención de ‘licenciar’ al presidente de la República. Esto con el objetivo de poner en el cargo a la vicepresidenta Verónica Abad.

Sin embargo, dos expertos en Derecho coinciden en que la Asamblea no puede otorgar una licencia que no ha sido solicitada. Pedro Cornejo, especialista en Derecho Parlamentario, indicó que la “Asamblea no podría obligarle o concederle por su cuenta una licencia que no ha solicitado el Presidente de la República”.

Cornejo planteó que lo que sí puede hacer el Legislativo es pronunciarse ante “los constantes atropellos a la Constitución”. También podría iniciar un proceso de fiscalización como parte del sistema de pesos y contrapesos.

En un sentido similar habló el catedrático universitario Esteban Ron. “La Asamblea no puede ‘licenciar’ al presidente. No hay una disposición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permita la entrega sin la petición”, señaló. Ron consideró que, en caso de que la Asamblea decida algo así, sería una resolución muy forzada.

Para esta noche está previsto que Construye proponga una resolución en la que se otorgue las licencias para los legisladores que van por la reelección y se exija al presidente Noboa tomar la licencia que corresponde, según el Código Orgánico de la Democracia.

El oficialista ADN, con sus asambleístas en varias provincias, hoy optó por mantenerse en que no es necesario solicitar dicha licencia e insistieron en que lo que se intenta es un golpe de Estado.

El inicio de la campaña electoral

El Código de la Democracia establece que un funcionario que opta por la reelección debe solicitar licencia sin sueldo antes del inicio de la campaña. Es decir, ese plazo vencería hoy ya que, según el cronograma electoral, el tiempo del proselitismo político arrancará mañana.

El CNE no ha emitido un pronunciamiento como entidad sobre la polémica que se ha generado por las licencias. Sin embargo, el vicepresidente de la entidad Enrique Pita señaló hoy que el CNE “es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña”.

Es decir, la facultad de sancionar una infracción es del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y ese proceso puede iniciar con una denuncia que el mismo CNE presente.

