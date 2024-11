La Asamblea envía al Registro Oficial el archivo de la Ley de Lavado de Activos

El secretario de la Asamblea Nacional informó que el proyecto archivado no podrá entrar por el Ministerio de la Ley

Se adelantó a cualquier pretensión. La Asamblea Nacional envió al Registro Oficial el archivo del proyecto de ley urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate del Lavado de Activos, de autoría del Ejecutivo. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, informó que el proyecto de ley archivado fue enviado y publicado en el Registro Oficial.

En un pronunciamiento en la sede de la Asamblea, Muñoz explicó que la resolución del pleno del Legislativo con el archivo de la ley urgente ya fue enviada al presidente Daniel Noboa para su conocimiento y una copia fue enviada al Registro Oficial, que el 28 de noviembre de 2024 publicó la resolución de negativa y archivo del proyecto de ley. "En ese contexto, toda vez que la resolución se encuentra publicada en el Registro Oficial, bajo ningún concepto el presidente (Daniel Noboa) está facultado a promulgar o enviar a publicar la ley en el Registro Oficial, lo cual es una ley que el Parlamento se ha pronunciado".

Esta respuesta llega luego de que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijera en una entrevista que le pareció una buena idea que el proyecto de ley archivado entrara en vigencia por el Ministerio de la Ley. A decir del secretario de la Asamblea, esto ya no será posible. "Únicamente un proyecto pasará por el Ministerio de la Ley si no existiera un pronunciamiento de la Asamblea en los 30 días y si el proyecto no hubiera sido negado, archivado o aprobado. En este caso se han cumplido las dos condiciones para la conclusión del trámite: un pronunciamiento del pleno y la negativa y el archivo del proyecto debidamente publicada ya".

¿Qué cambios recogía el proyecto de ley archivo?



La mayoría de 84 votos que negó el proyecto de ley lo hizo alegando que era recaudatorio y creaba un nuevo impuesto. El texto incluía una tabla progresiva para el cobro del impuesto a la compra-venta de vehículos usados. El legislador Jorge Peñafiel, de las filas del movimiento Construye, cuestionó que el proyecto no se enfocara en combatir el origen del problema.

