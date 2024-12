La Asamblea aprobó las reformas en las que se incluye la sanción a los ‘camisetazos’

Sin el oficialista ADN, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incluye la sanción a los denominados ‘camisetazos’. Con 77 votos a favor, el Pleno dio paso a la normativa que ahora espera la objeción del Ejecutivo.

En la sesión de este 13 de diciembre del 2024, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Fernando Cedeño (correísmo), presentó las modificaciones al texto que se cogieron tras la primera parte del segundo debate del pasado 4 de diciembre.

Pero, en los cambios, finalmente, no se alteró la sanción de 90 días sin sueldo para los asambleístas que se cambien de bancada. Los ‘camisteazos’, que en la Comisión fueron tratados con el nombre más técnico de ‘transfuguismo político’, generó conflictos en el primer y segundo debate.

No podrán cotizar sus votos

Por ejemplo, el pasado 4 de diciembre, la correísta Paola Cabezas dijo en el Pleno que con esto, determinados legisladores no podrían cotizar sus votos. Por su parte, el aliado del oficialismo Guido Vargas dijo que no se puede limitar la posibilidad de que un legislador opte por cambiarse.

En las reformas también se incluyeron cambios para el trámite de los juicios políticos. Con la modificación se requerirá que las solicitudes de enjuiciamiento se retiren con, al menos, la mitad de las firmas necesarias. Esto siempre y cuando la Comisión de Fiscalización no haya calificado el proceso.

Ahora, lo aprobado pasa al Ejecutivo que puede vetarlo de forma parcial o total. También tiene la opción de objetarlo por inconstitucionalidad y, en ese caso, se requerirá de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Cedeño dijo hoy que espera esta ley no sea objeto de represalias. También especificó que lo aprobado no será retroactivo sino que las sanciones podrían aplicarse a partir de la publicación en el Registro Oficial.

