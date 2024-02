Asamblea no aprobó moción para incrementar el IVA al 15 % de manera temporal

No se da paso al incremento del IVA en la Asamblea.

La Asamblea Nacional inició este 6 de febrero de 2024, el debate de la propuesta de ley del Ejecutivo, que plantea un alza del IVA al 15%, con la intención de financiar el conflicto armado interno que se declaró en enero.

El proyecto, específicamente lo relacionado al incremento del IVA, no tuvo los votos suficientes: ni el 15 % de manera temporal y ni el 13 % de manera permanente.

La primera moción la realizó la asambleísta Valentina Centeno. Hacía referencia a incrementar el IVA en un punto de forma permanente y dos de forma temporal. Recibió: 40 votos a favor, 83 en contra y 9 abstenciones.

Dos mociones se presentaron sobre el proyecto para incrementar el IVA

La sesión 897 del Pleno, inició con demoras, pasadas las 10:00 de este martes 6 de febrero del 2024. El ambiente se matizó con diferencias en los discursos de las bancadas legislativas que, se pronunciaron minutos antes de que se instale la sesión con 132 asambleístas presentes.

Tras entonar el himno nacional, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dispuso suspender la sesión para recibir en comisión general a Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Informó que desde el 9 de enero hasta la fecha se han aprehendido a 5.994 personas, de las cuales 237 son por terroristas, tienen 1.937 armas y más 106 mil municiones decomisadas, entre otros registros. Solicitó al Pleno que se les permita utilizar la fuerza de manera sostenida con la finalidad de imponer la voluntad del pueblo, por sobre todo adversario que quiera arrebatar la paz.

"Dennos lo que necesitamos para prevalecer", exhortó.

La sesión continuó con Valentina Centeno, legisladora de ADN, la primera en tomar la palabra en el debate. Dijo que "la única vía de recuperar la paz en el país es con el concurso de todas y todas". Respecto al destino de los recursos que se recauden, pidió a la ciudadanía que confíe en el "Gobierno de la nueva generación". Mocionó que el proyecto se apruebe en cinco bloques.

Mientras exponía las propuestas del informe de mayoría, como el incremento del IVA al 15% de manera temporal, legisladoras del correísmo preparaban hojas blancas con frases en rechazo al aumento impositivo. Magdalena Robles, alterna de Ricardo Ulcuango, fue principalizada para participar en la sesión. La funcionaria se paseó cerca a su curul levantando una hoja que decía: "Que pague la Banca". La asambleísta Viviana Veloz vistió una camiseta blanca con la frase: "La patria se defiende, que pague la Banca". En su intervención indicó que Noboa no cuenta con los votos de su bancada para incrementar el IVA. Blasco Luna presentó una propuesta de moción para negar y archivar el proyecto.

Sandra Rueda, de Construye, ratificó apoyo a Noboa. "Cuente como siempre señor Presidente y pueblo ecuatoriano con Construye", refirió al aclarar el rechazo al incremento al Impuesto a la Salida de Divisas, alternativa del correísmo.

Durante varios momentos hubo llamados a mantener el orden en el Pleno, debido a que varios legisladores alzaban la voz.

Jhonatan Parra, de ADN, en su intervención pidió los votos para el proyecto por los ciudadanos asesinados y mencionó que una mujer "fue garroteada por una alcaldía socialcristiana". Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano le respondió: "Parra no solo que hizo alusión a nuestra bancada, arrancó su intervención diciendo que este debate no tiene absolutamente nada que ver con posiciones políticas. Pero lamentablemente él mismo defiende a la bajeza del lodo de la politiquería, pero hijo, te falta bastante. Con el PSC no". Está bancada también rechaza la subida del IVA. Paola Cabezas, correísta, cuestionó a Parra y le recordó que fue alterno en Alianza País.

Desde la mañana, en los exteriores de la Asamblea hubo presencia de ciudadanos que se expresaron, con pancartas y gritos, a favor y en contra del proyecto y del presidente Noboa. Algo que no se ha visto durante la aprobación de otras leyes en este periodo de transición. Un grupo, que respaldaba a los legisladores de ADN, presenció el debate desde las barras altas del hemiciclo, al interior del palacio legislativo, quienes abuchearon algunas intervenciones de asambleístas que rechazaban el aumento del IVA.