Asamblea analizará si levanta o no la inmunidad del correísta Juan Andrés González

El Pleno sesionará para conocer los oficios de jueces de la CNJ por las denuncias de 5 legisladores de ADN contra González

El titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno a dos sesiones virtuales la tarde de este viernes 6 de febrero de 2026, en las se deberá analizar si el Legislativo levanta o no la inmunidad del coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, para que sea procesado penalmente por las denuncias presentadas por cinco parlamentarios del bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN).

De acuerdo con la agenda de este viernes, la primera sesión virtual, programada para las 17:00, es la continuación de la reunión 63 del Pleno, en donde se analizará dos oficios enviados por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, en donde solicita que la Asamblea "emita autorización para el inicio de la causa penal" en contra del correísta González.

Los requerimientos de Córdova, firmados el pasado 9 de enero, se generaron tras las querellas que presentaron las asambleístas de ADN, Mishel Mancheno y Janina Rizzo, quienes denunciaron a González por las declaraciones que emitió el legislador de Loja, en una rueda de prensa a fines del año pasado, en donde calificó como "terroristas" a los parlamentarios del bloque oficialista.

Luego, a las 18:00, el Pleno también deberá resolver, en la sesión 68, otros tres oficios enviados por los jueces nacionales Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Felipe Córdova en los que realizan el mismo pedido para levantar la inmunidad de González con el fin de iniciar el proceso penal por las denuncias de los asambleístas Carlos Villacrés, Ana Belén Tapia y Milton Aguas.

¿Por qué los asambleístas de ADN denuncian a González?

En las cinco denuncias, los asambleístas señalan a González por un presunta calumnia, cuya conducta está tipificada en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa norma establece que la persona que "realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

Según las denuncias, González habría afectado a los legisladores con las declaraciones que brindó durante la rueda de prensa del 10 de diciembre de 2025, cuando habló sobre el caso Porsche, en donde denunció que un auto de marca Porsche, de la empresa Industrial Molinera, fue grabado en el domicilio de uno de los sospechosos por una explosión en la Bahía de Guayaquil.

Los asambleístas de Gobierno denunciantes solicitaron que los jueces sentencien a González para que ofrezca disculpas públicas y que pague la reparación integral que corresponda.

Sin embargo, para que la Corte lo procese, el retiro de la inmunidad debe aprobarse con 101 votos, pero el bloque de Gobierno tendría complicaciones para alcanzarlos, ya que está afectado en estos momentos por los cuestionamientos ante el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

