La delincuencia esta imparable. La mañana de este jueves 2 de marzo la reportera de Teleamazonas Vanessa Robles y el camarógrafo Eddy Robalino fueron asaltados, mientras realizaban una cobertura en la cooperativa 28 de Agosto del cantón Durán.

Los comunicadores estaban en el lugar, donde la noche anterior fue encontrado el cadáver de un taxista, el cual, presuntamente por resistirse al robo fue degollado.

El camarógrafo relató este diario que los malhechores se movilizaban en una motocicleta, la cual se estacionó en la esquina, su compinche se bajó, se acercó a la camioneta del canal y con un cuchillo los amedrentó y arrebató los equipos de transmisión y la cámara.

"Acabamos de salir en vivo y estábamos enviando al material cuando nos asaltaron. Cuando el delincuente pretendía escapar, me le tire por la espalda y le entré a goles. Me enfrenté con él, el cuchillo que portaba se cayó al piso, un señor que venía en un carro intentó lanzarle auto. El tipo huyó y no logró llevarse nada, dejó todo botado. Estamos asustados", relató.

Contó el maleante huyó con su cómplice en la motocicleta en que llegaron. Minutos después la Policía llegó para tomar procedimiento.

En octubre de 2022 la reportera de televisión y el camarógrafo también fueron víctimas del hampa, mientras realizaban una transmisión en el estadio Monumental, en el oeste de Guayaquil. En aquella ocasión los delincuentes también se movilizaban en una motocicleta, pero portaban arma de fuego. Los pillos quedaron grabados, pues Robles se encontraba en vivo.