Las tensiones entre algunos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) salen a flote a algo más de dos semanas de las elecciones seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y referéndum del 5 de febrero.

En la sesión virtual del pleno del organismo, celebrada la noche del 17 de enero de 2023, se produjo un cruce de palabras entre el vicepresidente Enrique Pita y la consejera Elena Nájera.

El detonante: un reclamo que hizo Nájera al secretario del organismo, Santiago Vallejo, por haber apagado su cámara mientras la funcionaria motivaba su voto sobre la aprobación de una persona natural para que pueda hacer encuestas electorales.

“¿También le dio el síndrome de la cámara apagada al señor secretario? Creo que nos merecemos respecto señora presidenta, por favor, por lo menos el secretario que prenda la cámara”, dijo la consejera Nájera.

Acto seguido, se le escucha decir: “sí caigo mal ingeniero Pita, retuérzase nomás”.

A lo que Pita le responde, “vote señora, vote. Diga lo que tenga que decir. No me preste atención. Déjeme en paz. No me preste atención que yo no le presto atención a usted. Señora consejera, por favor, vote”, mientras Nájera le pide que deje de gritar.

“Es realmente un fastidio, es un fastidio cómo no podemos llevar una sesión en paz”, agregó Pita a lo que obtuvo como respuesta que “en paz no, mientras no hagan las cosas bien y mientras usted coadyuve a que esto siga mal”, de parte de Nájera.

No es la primera vez que quedan en evidencia las tensiones que hay entre Nájera y la nueva mayoría que impera en el CNE conformada por la presidenta Diana Atamaint, Pita y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.

En anteriores ocasiones los ha acusado de haber puesto a su gente de confianza en las delegaciones provinciales electorales o en la juntas electorales para estas elecciones seccionales. También, ha cuestionado varios reglamentos aprobados para estos comicios y otros procedimientos.

En redes sociales, Nájera reclamó a la presidenta Atamaint por no haber hecho nada ante lo que calificó como "violencia" en su contra.