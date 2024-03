Esta frase fue utilizada por Álvaro Noboa en junio de 2022 para reclamar por la inacción del gobierno ante la caída estrepitosa del precio del banano que estaba llevando a la quiebra a pequeños bananeros. Álvaro la utilizó con indignación y anunciando que estaba dispuesto a luchar contra el gobierno si no se atendía el pedido de los agricultores. La frase se popularizó tanto que el 2023 fue utilizada al final de la primera vuelta electoral, cuando Daniel Noboa empezó a subir en las encuestas y su posibilidad de entrar a la segunda vuelta parecía una realidad.

Es una gran frase y no me estoy burlando de ella ni de Álvaro Noboa. Voy a utilizarla para expresar mi indignación y para desahogarme porque demasiadas cosas malas están pasando en Ecuador. La uso porque desde el periodismo no puedo cerrar mis ojos y porque intento abrir los suyos.

¡Se armó el despelote! La fiscal Diana Salazar destapó la podredumbre en la justicia, pidió prisión para el presidente del Consejo de la Judicatura y dos vocales, para jueces, fiscales, exasambleístas y traficantes de sentencias. Al caso lo llamó Metástasis y embarra al correísmo de pies a cabeza.

¡Se armó el despelote! Los chats del patrón Norero revelan cómo mandaba en el narcotráfico y hablaba con medio mundo. Políticos, exministros, traficantes, exasambleístas, jueces, periodistas, empresarios y policías.

¡Se armó el despelote! Fito y Colón Pico se escaparon de la cárcel y aún no los encuentran. Todavía la SNAI no le dice al país cómo se escaparon y la justicia no explica por qué los guías que ayudaron en la fuga tienen medidas sustitutivas y tampoco aparecen.

¡Se armó el despelote! Terroristas se tomaron TC Televisión el mismo día en que se perpetraron otros atentados en Guayaquil. El presidente les declaró la guerra y declaró el Conflicto Interno Armado. A guardarse todo el mundo en sus casas.

¡Se armó el despelote! Asesinaron al fiscal César Suárez, quien llevaba el caso de la toma de TC y varios de narcotráfico. Al igual que el caso de Fernando Villavicencio, aún no sabemos quién lo mandó a matar.

¡Se armó el despelote! Nos olvidamos de los chats de Norero, pero aparecen los chats de Mayra Salazar que también embarran a todo el mundo. Más jueces, más políticos, más periodistas; hasta modelos de TV. Incluso se revela quién habría mandado a matar a Norero.

¡Se armó el despelote! La fiscal Diana Salazar destapa el caso Purga. Más jueces, fiscales y un exasambleísta detenidos. Esta vez es el socialcristianismo el que se ve golpeado y junto al correísmo contraataca con todas sus fuerzas a quien se atreva a criticarlos.

Hay otros hechos que también nos indignan o al menos nos preocupan por lo que pueda ocurrir en el futuro.

¡Se armó el despelote! El exvicepresidente Jorge Glas, que gozaba de prelibertad, se refugió en la embajada de México. Antes de eso también salieron a la luz pública sus chats con Soledad Padilla, quien lo acusó de acoso.

¡Se armó el despelote! El contralor multó al expresidente Guillermo Lasso por designar ilegalmente al secretario de la Administración Sebastián Corral, quien ahora resulta que ha mejorado su patrimonio en 4’000.000 de dólares en apenas ocho meses de funcionario público. Tiene informe de responsabilidad penal en la Fiscalía.

¡Se armó el despelote! En la Asamblea el tripartito ADN-PSC-RC5, aprobó el aumento del IVA al 15 % y otros impuestos para combatir la delincuencia y que los ecuatorianos sigamos manteniendo la ineficiencia estatal.

¡Se armó el despelote! Se proponen reformas al IESS para sacarlo de la crisis, pero cobrándoles más a los afiliados, en lugar de eliminar pipones y hacer que los ladrones que se repartieron los hospitales devuelvan lo robado.

¡Se armó el despelote! Dos alumnas de un colegio denunciaron haber sido violadas por sus compañeros durante un viaje de graduación, en República Dominicana.

También se ha armado el despelote por hechos diferentes que, aun cuando están dentro de la ley, han creado polémica. Ya sea porque hay afectaciones económicas o por ‘terraplanistas’ que consideran que un país debe regirse por creencias y no por leyes.

¡Se armó el despelote! Las lluvias han hecho colapsar carreteras, destruido sembríos e inundado ciudades.

¡Se armó el despelote! El sector turístico y gastronómico nacional ha ‘recibido palo’ desde 2019; por protestas, pandemia y ahora por las ‘vacunas’. Pide que se flexibilice el toque de queda. Cientos de negocios han quebrado por falta de actividad nocturna.

¡Se armó el despelote! La Corte Constitucional aprobó la eutanasia al sentenciar a favor de Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y no soportaba el sufrimiento suyo y el de su familia. Mi admiración por la Corte y por Paola.

¡Se armó el despelote! El Congreso de Estados Unidos ha decidido obligar a TikTok a vender sus acciones en seis meses o será bloqueado en el país de las libertades. Los gringos han enfurecido y quieren rebelarse contra los legisladores por impedirles cantar, bailar y opinar libremente en la red social.

Hay muchísimas otras razones por las que se está armando el despelote. Si usted se siente indignado, agobiado, frustrado y tiene ganas de desahogarse, haga como Alvarito, grite muy fuerte: ¡Se armó el despelote! No va a solucionar los problemas del país, pero al menos habrá expresado sus sentimientos. Lo acabo de hacer y funciona.

