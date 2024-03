Pruebas ADN: ¿Cómo y dónde se la utiliza?

El ADN es la sustancia que contiene la información hereditaria en los humanos. Generalmente, se la encuentra en la sangre o la saliva, pero también en otras materias del organismo como el semen, el cabello o las huellas dactilares. Hoy en día, las pruebas de ADN se pueden realizar por una diversidad de motivos, entre las más comunes, la identificación paterna o materna del individuo, la sospecha de enfermedades hereditarias, y en lo legal, casos de abuso sexual o identificación de cuerpos.

Hernán Rojas, médico y especialista en genética, habla con EXPRESO y explica cómo se desarrolla este examen en el país. “Para realizar un examen de ADN lo que se necesita simplemente es la muestra obtenida de la persona a ser estudiada, y que esta sea transportada en condiciones optimas a un laboratorio que tenga el equipamiento indispensable para el procesamiento de la muestra.

Estas pruebas pueden ser utilizadas para muchos fines. Como por ejemplo, corroborar similitud de carga genética con el progenitor en las denominadas pruebas de paternidad. Asimismo, se la puede hacer en casos de sospecha de abuso sexual para identificar al presunto agresor; o determinar la presencia de una persona en cualquier lugar. “Sin embargo, lo más impresionante es que nos ayuda a identificar la presencia o no de ciertos genes responsables de varias enfermedades”, manifiesta.

Rojas comenta cómo esta prueba, hoy en día, se desarrolla en el sector público, y también la innovación que existe en laboratorios privados de Guayaquil y otras ciudades.

“En el sector público ya existe un programa nacional de genética que está bajo tutela del Ministerio de Salud Pública (MSP), el mismo ayuda a procesar determinadas muestras para un limitado número de enfermedades genéticas. No obstante, hay cada vez más laboratorios que ofrecen el servicio de estudios genéticos donde incluyen análisis citogeneticos y estudios de biología molecular desde la etapa prenatal hasta la postmortem, siendo esto muy importante para esclarecer diagnósticos de manera oportuna, así como en lo legal, hallar a los responsables de actos escrupulosos de manera más objetiva”, concluye.

Germán Burgos, docente investigador de la Universidad de Las Américas (UDLA) dedicado al estudio de la Genética de Poblaciones y Forense, también comparte a este Diario, el conocimiento que trae este examen para el beneficio de los seres humanos, y por ende de los ciudadanos, pero que ha olvidado a otras criaturas del medio ambiente. “Este examen es fundamental para la administración de justicia del país, se asignan o no derechos u obligaciones fundamentales para las personas utilizando la prueba del ADN (pruebas de paternidad). Se condena o absuelve a personas en el área de la criminalística, etc”, argumenta. Sin embargo, las aplicaciones en otro tipo de campos legales no se han abordado aún en el país.

“Desde la UDLA estamos liderando diversos campos: en la genética animal, por ejemplo, podemos hacer pruebas de identidad o filiación en Equinos, podemos seleccionar el ganado según la calidad de su leche, etc. Estamos trabajando en colaboración con otras instituciones en varias especies animales y diversas aplicaciones de interés para el país”, afirma.

Existen laboratorios que cuentan con décadas de experiencia y prestigio técnico, como el laboratorio de genética de la Cruz Roja Ecuatoriana o el laboratorio Biomolecular en Cuenca, entre muchos otros.

Las pruebas de paternidad

Josué Constante, abogado y especialista en derecho de la familia, cuenta a EXPRESO su experiencia legal, en la presunción o impugnación de paternidad, en la cual se hace una petición de pruebas de ADN. “He tenido el caso de presunción de paternidad, es decir, el padre no se quiso hacer cargo de su hijo. En la audiencia, en la parte probatoria, la madre del niño pide que se haga una prueba de ADN para corroborar este hecho y, generalmente, el juez dictamina que el sujeto se haga la prueba en la Cruz Roja de Quito o Guayaquil. Esta prueba tiene un valor y, generalmente, se debe pagar. Sin embargo, si el presunto padre llegase a no poseer dinero, una unidad técnica, revisa el caso y tras eso, se dictamina la gratuidad. Otro caso, que he trabajado, es cuando un padre impugna la paternidad, y desea quitarle el apellido a un niño, aquí también se pide una prueba en el menor, y finalmente se busca al verdadero progenitor”, expone.

