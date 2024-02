Arianna Tanca: “Hemos informado de posibles vulneraciones por el conflicto”

Contexto

Daniel Noboa: "Nosotros respetamos los derechos humanos" Leer más

Frente a denuncias de vulneración de derechos humanos por parte de los militares en el estado de excepción, Tanca señala que tiene conocimiento de posibles casos, especialmente en cárceles, pero que por seguridad no se revelan detalles. Además, comparte su postura sobre la misión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

- ¿Cómo recibió el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos?

- Recibimos un ministerio desmantelado, sin institucionalidad, sin un plan estratégico de acción y lo más alarmante es que no ejecutó su presupuesto siendo el año más violento para las mujeres. Son $ 4 millones que no se usaron por falta de voluntad política. Hoy los usamos y por eso no han parado los servicios de la cartera.

- ¿Cuál es el total de femicidios, según el ministerio?

- Al 2023 son 105 femicidios. En 2024 son 14, tres menos que el mismo período del año anterior.

Conflicto armado interno: juez declara violación de derechos en cárceles de Ecuador Leer más

- Pero las organizaciones detallan 321 casos en 2023. Además, se sigue contando como asesinato u homicidio.

- Justamente ayer (domingo 25 de febrero de 2024), aprobamos un cronograma para poder realizar en el Registro Único de Violencia, lo que hemos hecho es fortalecer el trabajo, ya realizado. No vamos a descartar lo que se ha dado, más bien: potenciarlo, ponerle un norte, fechas, responsables y darle un marco jurídico con aplicabilidad de normas de calidad internacional.

-¿Cuándo estará en vigencia?

- Para febrero de 2025.

- En el marco del estado de excepción se ha indicado que hay maltrato y tortura a presos en las cárceles.

El presidente Noboa asegura que los militares continuarán vigilando las cárceles Leer más

- En este conflicto, hemos oficiado a las autoridades pertinentes, informándoles los tratos o las posibles vulneraciones de derechos humanos.

- Denuncian que hubo hasta un fallecido y que irán a instancias internacionales.

- Hemos activado nuestros zonales para contención psicológica de la familia y hemos incluso gestionado ayudas y contacto con las familias, particularmente tuvimos un caso en Loja que logramos entregar la información de un PPL.

- Si ocurre uncaso de violencia por parte de militares ¿qué se debe hacer?

- La primera instancia donde deberían acudir, es a la Defensoría del Pueblo y también en la Defensoría Pública sin embargo, cuando nosotros recibimos la alerta, nos activamos de oficio y nos acercamos a prestar nuestros servicios de contención emocional y de protección integral en cualquiera de 42 oficinas

Ya no tenemos competencia directa en las cárceles, es del SNAI. Nosotros hemos oficiado nuestras preocupaciones. Ministra Arianna Tanca

- Más allá del estado de excepción, aún se mantienen en precarias condiciones las cárceles en temas de derechos.

- Sí, tomando nota de las alertas que hemos recibido; muchas de estas cosas por cuestiones de seguridad no las podemos divulgar, pero se hacen gestiones interinstitucionales con las autoridades competentes. Recordemos que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ya no tiene competencia directa en las cárceles.

Daniel Noboa: "Que no nos vengan a decir que violamos los derechos de nadie" Leer más

- Y, ¿entonces, cómo opera el ministerio en un caso?

- Esto es competencia directa del SNAI, con quienes, en muchos casos, nosotros hemos dirigido nuestras preocupaciones directamente a través de oficio.

- ¿Cuántas casos hay por temas de derechos Humanos y violencia de género?

- No somos un ente judicial, no recibimos demandas, pero damos seguimiento. En nuestra administración se han atendido a más de 73.000 casos. Tanto vulneración de derechos como en los diferentes tipos violencia que no solo sufren las mujeres. Y también en los ocho tipos que constan en la ley. En derechos humanos.

(Le puede interesar también: Daniel Noboa confirma lo que siempre se supo: es candidato)

Verónica Abad es una mujer preparada, que le han asignado funciones igual de importantes

y necesarias para el país. Ministra Arianna Tanca

- ¿Les alcanzará el tiempo?

- Tenemos una subsecretaría encargada para dar el seguimiento y hacemos una coordinación desde mi despacho, nos contactamos con Fiscalía, con la Policía Nacional y damos seguimiento para vigilar el debido proceso.

- La vicepresidenta Verónica Abad, tiene experticia en violencia de género, lucha de derechos de la mujer y equidad. Pero, al ser enviada a Israel con misiones ajenas a su experiencia, ¿se ejecutó una práctica discriminatoria por relación de poder?

La penosa realidad de los militares que custodian la Penitenciaría del Litoral Leer más

- Yo no me atrevería a decir eso, puesto que la vicepresidenta es una mujer absolutamente preparada, que le han asignado funciones igual de importantes y necesarias para el país, que las ejerce desde Israel.

- Pero usted como ministra, ¿Detectó algún trato discriminatorio?

- Recordemos que la vicepresidencia no tiene funciones en nuestra Constitución, estas serán establecidas por el presidente, que en ejercicio de sus competencias constitucionales, designó a su criterio, cuál es el mejor rol para aportar al país; en este caso: la seguridad desde Israel y acá trabajamos con todo el compromiso que asume el Gobierno nacional en la transversalización del enfoque de las políticas de género.

Arianna Tanca: ministra de la Mujer y de Derechos Humanos. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Politóloga. Antes de ello fue consultora política para el sector privado, asesora comunicacional y experta en redacción. Coordinadora sénior de Estudiantes por la Libertad e investigadora en inteligencia estratégica.

¿Te gustó esta noticia? Para acceder a más visita el siguiente ENLACE.