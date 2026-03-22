Aquiles Álvarez muestra firmeza en medio de su tormenta judicial

Con gritos de apoyo y un fuerte operativo de seguridad, se empezó a receptar las versiones de testigos en el caso ‘Triple A’

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando salía de la dilgencia en el cantón La Libertad

En un gesto que buscó transmitir fortaleza en medio de la adversidad, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, intentó alzar los brazos mientras era sostenido por dos custodios militares, enviando un mensaje silencioso pero contundente a sus familiares y simpatizantes: sigue firme, pese a estar privado de su libertad.

La escena se produjo al término de la audiencia por el caso denominado ‘Triple A’, desarrollada la tarde de este domingo 22 de marzo en la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad, en medio de un ambiente cargado de tensión, expectativa y muestras de respaldo ciudadano.

El proceso judicial investiga una posible responsabilidad penal del funcionario municipal por su presunta vinculación, en calidad de directivo, con empresas dedicadas a la comercialización de combustible. Dentro de la indagación está prevista la recopilación de testimonios de al menos 110 personas, lo que anticipa un proceso largo y complejo.

La diligencia, que inició en horas de la mañana, tuvo que ser suspendida debido a problemas de conexión desde la cárcel de El Encuentro, donde Álvarez permanece recluido. Tras varias horas de incertidumbre, la audiencia se reinstaló a las 15h00. Para su traslado se desplegó un fuerte operativo policial y militar, que incluyó la presencia de tanquetas, evidenciando el alto nivel de seguridad que rodea el caso.

Fiorella Icaza junto a sus pequeños hijos pidió a su esposo resistir y a seguir luchando por su libertad JOFFRE LINO

En los exteriores del edificio judicial, decenas de simpatizantes se congregaron con pancartas y consignas, exigiendo la liberación del alcalde. Entre ellos destacó la presencia de su esposa, Fiorella Icaza, quien visiblemente afectada no dejó de expresar su apoyo.

“Es una injusticia lo que se está haciendo con él. Mi amor sigue luchando, vamos a salir de esta. Resiste”, gritaba con la voz entrecortada, mientras se mantenía al frente de las vallas de seguridad instaladas alrededor del recinto judicial.

El ambiente se tornó aún más emotivo cuando un grupo de mujeres inició cadenas de oración, elevando plegarias por la libertad del alcalde, mientras el resto de asistentes coreaba consignas como: “¡Aquiles resiste!”, “¡Sigue luchando!” y “¡Estamos contigo!”.

En el ámbito jurídico, el abogado defensor, Ramiro García, cuestionó la naturaleza del proceso y aseguró que la acusación carece de sustento penal. Según explicó, durante la audiencia solo se logró evacuar el testimonio de un técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quien habría señalado que, de existir alguna irregularidad, esta correspondería al ámbito administrativo y no penal.

“Esto no es un tema penal. Se ha forzado la argumentación para encajar conductas que, en esencia, son administrativas. Además, todos los expedientes iniciados por la ARCH han resultado favorables para las empresas vinculadas al caso”, sostuvo el jurista, insistiendo en la inocencia de su defendido.

Al finalizar la diligencia, Fiorella Icaza fue rodeada por simpatizantes que le brindaron apoyo emocional. Entre abrazos y palabras de aliento, reafirmó su determinación: “Gracias a todos, vamos a seguir unidos hasta conseguir la libertad de un hombre inocente”.

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Próxima audiencia

La defensa informó que la siguiente audiencia dentro de este proceso ha sido fijada para el próximo 31 de mayo, fecha clave en la que se espera avanzar en la evacuación de testimonios y en la definición del rumbo judicial del caso.

Mientras tanto, el caso ‘Triple A’ continúa generando debate público, dividiendo opiniones y manteniendo en vilo a una ciudad que observa, con atención, cada nuevo capítulo de este proceso.