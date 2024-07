Aquiles Álvarez sobre caso Triple A: “Quieren politizar esto, es terrible"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lamentó el 24 de julio, durante un enlace radial, que el caso Triple A se presente "pintado" con los colores de la bandera de Guayaquil, que considera sagrada "al igual que las banderas de todas las ciudades del país". Además, aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía en este caso de contrabando de combustibles están siendo politizadas.

“Tratar de politizar esto es terrible, especialmente en los 488 años de fundación de Guayaquil. En todo caso, creo que la gente tiene claro el tema, y nosotros seguiremos trabajando por la ciudad”, afirmó Álvarez en un enlace radial el 24 de julio.

En relación con los allanamientos, el alcalde de Guayaquil señaló que, aunque no se han encontrado elementos suficientes para “tumbar la puerta y agarrar a alguien del pescuezo”, durante los allanamientos los agentes de la Fiscalía General del Estado solicitaron y se llevaron documentos relacionados a la empresa de hidrocarburos Copedesa S.A.

"No es como algunos querían, meterte en la noche, tumbar la puerta, agarrar a alguien del pescuezo; no hay elementos suficientes. Tocaron el timbre, pidieron documentos y se llevaron lo que quisieron llevarse. No hay ningún problema; responderemos en la etapa de investigación con mis abogados. Lo que sí me duele es lo de la bandera; es sagrada", lamentó Álvarez.

Las investigaciones que realiza el Ministerio Público por tráfico de combustibles se llama triple A y tiene la bandera de Guayaquil. Cortesía

Caso Triple A

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó los primeros allanamientos en Guayas como parte de una investigación para desmantelar una supuesta red de contrabando de combustibles.

Aunque este caso, que comenzó con una denuncia del Gobierno Nacional, ha trascendido el ámbito investigativo, también ha suscitado críticas entre los habitantes de una ciudad que ha señalado como erróneo el uso de los colores de la bandera de Guayaquil para identificar un caso que involucra, además del alcalde, a la empresa privada Fuelcorp S.A.

Aunque el Ministerio Público no ha proporcionado detalles sobre el logo creado para identificar el caso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a su hermano, Antonio Álvarez, se cree que la imagen hace referencia a varios aspectos relacionados con los hermanos Álvarez, sus empresas, cargos públicos y tienda política.

El caso ha sido denominado "Triple A". En su logo, se utilizan dos letras "A" con un color similar al celeste de la bandera de Guayaquil, y una tercera "A" de color negro que, al mismo tiempo, simula ser una torre de perforación petrolera. Esto podría aludir al negocio de combustibles que los hermanos Álvarez dirigen a través de su empresa familiar, Copedesa S.A.

Los colores de la bandera de Guayaquil estarían relacionados al cargo que ocupa Aquiles Álvarez en el Municipio de Guayaquil, mientras que las tres "A" representarían las iniciales de Aquiles y Antonio Álvarez. Además, el logo incluye una llama roja, igual a la que usa la Revolución Ciudadana en su logotipo RC5.

