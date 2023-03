El exdirigente del Barcelona Sporting Club y alcalde electo en Guayaquil por el correísmo, Aquiles Álvarez se mostró a favor de que el presidente Guillermo Lasso culmine su periodo de gobernabilidad en medio de un proceso de juicio político impulsado precisamente por la organización política a la que pertenece representada en la Asamblea, junto con el Partido Social Cristiano (PSC) y facciones de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik.

"Soy sincero, mucha gente me dice que estamos dentro de un partido y demás.Yo no creo que llegando a una administración municipal en mayo, una inestabilidad en el país nos convenga como ciudadanos guayaquileños".

En entrevista con Catrina Tala, Álvarez agregó que ha intentado motivar acercamientos en medio de las diferencias ideológicas y de las organizaciones políticas pero que no ha sido posible. "Yo siempre, siempre he agotado instancias para tender puentes, pero no se ha logrado", comentó el personaje político. Además se refirió a temas de la administración saliente.

Estas declaraciones del alcalde electo se contraponen con la postura oficial del movimiento Revolución Ciudadana, el mismo con el que ganó las elecciones el pasado 5 de febrero. La bancada de la lista 5 es la principal promotora del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso junto con otras organizaciones políticas.

A 2 meses de que Aquiles Álvarez entre de alcalde de Guayaquil, ya asume que no sabrá cómo recibe la ciudad tras el paso de Viteri. "Ha estado todo desordenado en los últimos 4 años y no nos queda más que dar por terminada la transición".

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reine desde las 15:00 de este 20 de marzo de 2023, para “conocer y resolver” la solicitud de juicio contra el primer mandatario ecuatoriano.

Este último sábado, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) indicó en un informe que la solicitud de jucio político se encuentra debidamente fundamentada y contiene correctamente la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Presidente de la República. Pero también señaló que el trámite del enjuiciamiento político se remita también a la Corte Constitucional.