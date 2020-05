Un ‘aporte’ de las empresas entra al plan de gobierno

“Mientras yo sea Presidente, la dolarización será cuidada, protegida, y atesorada”, sentenció ayer Lenin Moreno durante su informe a la nación.

El primer mandatario prefirió hablar del futuro, y de los planes del gobierno para su último año en funciones. Cuatro ejes explicó, que serán los pilares en los que se basarán las políticas y la labor del Estado, salud, alimentación, empleo y dolarización.

Esta última, crucial para sobrevivir a la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, la ruptura de dos oleoductos, y el bajo precio del petróleo, se fortalecerá a través de pasos claros: el saneamiento de las finanzas públicas- que ya ha implicado el cierre de una decena de agencias regulatorias y empresas públicas-, la reducción de la jornada laboral para funcionarios y maestros, la entrega de créditos a pymes, y el pago de un adelanto en los impuestos de grandes empresas y de quienes ganen más de $ 5.000 mensuales.

Moreno se mostró en desacuerdo con la decisión de la Asamblea Nacional de eliminar de la Ley de Apoyo Humanitario el aporte ciudadano a la reactivación económica, pero la respetará, dijo, aunque sea parcialmente.

“Cumpliré mi palabra, por supuesto, y no abusaré de mi facultad de objetar la ley, modificando esa decisión tomada en la Asamblea (...) pero aceptaré la sugerencia que se discutió en el trámite de la ley respecto a la facultad que me da la constitución, en casos de excepción, para que quien gana más de 5.000 dólares al mes, adelante un porcentaje de sus impuestos. Lo mismo le pediremos a las grandes empresas que no han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Lo recaudado se destinará -exclusivamente- para proyectos 9 de protección social y para el programa de créditos Reactívate Ecuador”, subrayó.

Sonnenholzner dice que espera salir 'con la frente en alto' de la Vicepresidencia Leer más

El primer mandatario dijo comprender que las medidas no eran populares, pero que tampoco le interesaba serlo. “Solo me interesa hacer lo correcto en el presente”, acotó. Señaló que entre estas decisiones estaban los préstamos a los organismos multilaterales, que han permitido fortalecer el sistema de salud, dotar de kits de alimentos a los más necesitados y aprobar $5.000 millones para 620 000 emprendedores. “El motor de la economía debe ser el trabajo y el emprendimiento”, recalcó.

Este agregó que este año se entregará nueva infraestructura en educación y en programas de alfabetización, pese a los recortes presupuestarios anunciados en días previos para este sector, e instó a los docentes a continuar trabajando “con mística y entrega”.

Se tomaron todas las medidas de bioseguridad antes del ingreso a la Asamblea. Angelo Chamba

Moreno también señaló que se fortalecerá la inversión en Salud, principalmente en las casas asistenciales de primer nivel y en programas como Médico del Barrio. Agradeció al personal médico por su labor, aunque en días pasados, más de 2.000 trabajadores de este sector fueron desvinculados del sector como parte del proceso de la optimización de recursos.

El primer mandatario se refirió a la corrupción, estableciendo que las autoridades judiciales se encontraban desmontando mafias al interior de los hospitales públicos y los ministerios e instó a la Asamblea a aprobar dos anteproyectos de Ley presentados por el Ejecutivo con este fin y en los que hay pocos avances. Agregó que presentará dos modificaciones para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública, también en casos de emergencia.

Con llamados a la unidad se cumplió la ceremonia por la Batalla del Pichincha Leer más

Sin embargo, les solicitó a los legisladores que, pese a estar de acuerdo con la fiscalización, “dejen a su gabinete hacer su trabajo”.

“Mis ministros han comparecido a la Asamblea al menos en 200 ocasiones, sólo durante la emergencia sanitaria (…) busquemos, juntos los equilibrios democráticos, pero no le demos al país un espectáculo de pirotecnia política”, recalcó.

Y aunque la medida no se encontró específicamente en los pilares para este último año de gobierno, Moreno hizo énfasis en la importancia del sector agrícola, reiterando la necesidad de “volver la mirada al campo” para reactivar la economía. “Que esa sea la gran lección de esta crisis (…)La historia de un país se define por cómo responde su pueblo ante una crisis, una guerra, una desgracia. Hoy es el momento de esas definiciones”.

Litardo pide que se “construyan consensos”

Previo a la intervención del presidente de la República, Lenín Moreno, César Litardo, titular de la Asamblea Nacional, realizó un informe sobre su gestión en el Legislativo.

El presidente de la Asamblea Nacional instó a llegar a acuerdos. Angelo Chamba

Tras solicitar un minuto de silencio para los fallecidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, este se refirió a los logros de la Asamblea Nacional. “Hemos aprobado diecisiete leyes para el beneficio del pueblo”, indicó. Agregó que durante la emergencia sanitaria, los legisladores han tramitado treinta iniciativas propias, que se encuentran en proceso de análisis en Consejo de Administración Legislativa y se han citado a más de cien autoridades.

Comentó, sin embargo, que entre los pendientes está la labor del ministerio de la ley, que hasta ahora no ha puesto en vigencia ningún cuerpo legal aprobado por la Asamblea. “Ahora, nuestra misión es trabajar de manera coordinada”.

Según Litardo, el reto a futuro es construir una agenda parlamentaria que se adapte a la nueva realidad del país y que fiscalice efectivamente. Solicitó a los legisladores a que tengan “la valentía de construir los consensos que el país necesita”.