Conducir por Quito requiere de extrema paciencia. En época navideña uno debe resignarse a las largas filas de autos. Debe armarse de serenidad cuando se encuentran las calles cerradas por reformas, procesiones o por pases del Niño.

Para afrontar esta situación, que se presenta todos los días y a todas horas, nacieron las apps telefónicas de movilidad. Los quiteños echan mano de la tecnología para conducir.

Waze es una aplicación gratuita que le permite al conductor conocer el estado del tráfico y la estructura de las vías en tiempo real. Felipe Ayora la usa todos los días en sus viajes.

Antes de encender el motor, abre la aplicación y escribe el destino. En la pantalla se despliegan los resultados y las mejores rutas. El programa le da tiempo de llegada y le muestra qué calles están congestionadas. Las que aparecen en rojo significa que tienen un tráfico fuerte, las anaranjadas son tráfico moderado y las verdes, liviano.

En el mapa, el programa entrega el dato de la velocidad por la que están circulando los vehículos. Cuando todas las rutas están en rojo, el dato de la velocidad de circulación sirve para conocer cuál es mejor.

Por ejemplo, en la avenida Seis de Diciembre, en hora pico, los vehículos avanzan 4 kilómetros por hora, mientras que en la avenida Eloy Alfaro avanzan a 9 km por hora.

“Waze es una buena herramienta porque da las mejores opciones para manejar en horas pico. Aunque es diciembre, todo el día es horas pico”.

El estado de las vías es otra razón por la que la gente usa Waze. La aplicación identifica qué calles están cerradas por trabajos municipales o por choques o accidentes. También, el programa da el dato de radares de velocidad y dónde hay agentes de tránsito u operativos.

Para esto, la aplicación actualiza los datos de la información que le dan los usuarios.

Google Maps es otra aplicación a la que recurren los conductores. Una ventaja es que cuenta con un sistema de voz, que facilita las instrucciones cuando se maneja. Además, cuenta con Street View, que entrega al conductor imágenes reales de la calle y establecimiento seleccionados. La desventaja es que las fotografías no son actuales y si uno busca, por ejemplo, un nuevo restaurante, es posible que no lo encuentre aún en la fotografía.

2. Diciembre. La movilidad en Quito es un problema regular, pero en diciembre se vuelve un caos por las compras y cenas navideñas, por las ferias y procesiones. ÁNGELO CHAMBA

Para Guillermo Oña, de 46 años, esta es su aplicación favorita. Él es taxista y dice que la ciudad está cada vez más grande y que por eso hay nuevas calles, cuyos nombres ya aparecen en Google Maps. “Es buena porque cuando un cliente no sabe la dirección exacta y dice ‘por ahí hay un supermercado’, uno va a la app y encuentra todos los locales comerciales que hay alrededor y sabe si está cerca o no de la dirección que nos solicitan”.

Trackitapp es menos conocida, pero varios conductores profesionales le apuestan a esta porque da seguridad al auto. Fue creada por Tracklink, una empresa ecuatoriana de rastreo y seguridad vehicular.

Uno de sus beneficios es el seguimiento en tiempo real de la ubicación y ruta del vehículo (de mucha utilidad para padres). Permite la apertura remota de seguros y el bloqueo preventivo del vehículo. Además, envía alertas y notificaciones a tu móvil alertando en caso de cualquier novedad.

“En diciembre el tráfico se vuelve insoportable. Yo cuando he usado una app me ha servido para elegir mejores rutas, porque se ve por dónde no hay vehículos y se puede circular con tranquilidad”, dice Margarita Benalcázar. La joven viaja todos los días de sur a norte.

El 10 % de los quiteños camina

Los quiteños prefieren caminar. Según el estudio del colectivo Quito Cómo Vamos, en el 2020 hubo un incremento del 5 % en personas que caminan como su medio principal de transporte. Se estima que el 13 % de los capitalinos considera la caminata la principal forma de movilidad. Esta cifra es superior al uso de auto propio, que es del 10 %. Los que usan la bicicleta son el 9 % y son el grupo que más crece. Pero definitivamente la mayoría, el 55,2 %, usa el transporte público.