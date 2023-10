Apagones en Ecuador: la inseguridad, otro factor de preocupación

Los apagones en el Ecuador arrancaron este viernes 27 de octubre de 2023. La ciudadanía ha mostrado su malestar a través de redes sociales, por diferentes motivos, entre esos la inseguridad a la que se verán expuestos con los cortes de energía.

Incluso, es una situación que algunas personas no habían asimilado, porque se les había pasado por alto considerar que los dispositivos que utilizan para la seguridad de sus casas o negocios pequeños no iban a funcionar sin la electricidad, no porque no lo supieran, sino que no habían pensado en eso.

Juan Fernando Delgado, propietario de un negocio en el sector La Mariscal, en Quito, menciona que esta medida perjudica a la organización que tenían los negocios y habitantes de la zona, que han planeado ayudarse con sus cámaras de vigilancia, para tener un mejor control de su entorno. Sin embargo, sin energía nada de eso servirá.

Un comerciante del mismo sector, quien siente temor por lo que la delincuencia pudiera hacer, dijo bajo reserva que debido a la falta de electricidad le tocará cuidar su panadería a la "antigüita": asomándose de vez en cuando y permaneciendo atento a cualquier novedad que se pudiera presentar y afectar aún más a su economía, porque desde ya, señala que parte de sus productos que necesitan refrigeración se afectarían.

“Negocios y casas quedarán vulnerables”. Para Nelson Yépez, analista en Seguridad, la falta de energía podría hacer que la delincuencia encuentre un punto a su favor, porque “los negocios y las casas quedarán vulnerables”. Por eso, sostiene que los ciudadanos tendrán que redoblar esfuerzos para cuidar sus sectores y, en el caso de urbanizaciones, tendrán que aumentar el personal de control en los horarios sin electricidad. “En resumen, hay un debilidad que quedará en casas y negocios”.

