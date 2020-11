Antonio García: “El Gobierno saliente tiene motivos para ser fiscalizado”

El Distrito 2 es un sector complicado. Delincuencia, microtráfico, sectores deprimidos económicamente. ¿Qué les plantea a estos votantes?

Es un distrito muy diverso, y como tal también diversas son sus necesidades. Falta de salud, de servicios básicos, de seguridad, de trabajo.

Un asambleísta no está para eso...

Las facultades de un asambleísta son otras: legislar y fiscalizar. Quien te diga lo contrario te está mintiendo...

Entonces, en ese marco, ¿cuáles son las propuestas de Antonio García para el Distrito 2?

Los que nos tomamos el riesgo de aceptar este trabajo que no es fácil, pero responde a un compromiso, estamos alineados con servir. Cometemos a mi criterio el error los ciudadanos y quienes hacen periodismo de preguntar: ¿cuál es su propuesta? Sí hay una, pero más allá de ello el objetivo principal debe ser devolverle al Ecuador una clase política honesta, que esté comprometida con servir. Si bien desde la Asamblea no se hacen obras, sí se puede enderezar el marco legislativo para adecuarlo a las realidades actuales de la ciudadanía. Un proyecto en particular no te resolverá los problemas.

Me imagino que lo dice por el desprestigio actual de la Asamblea. ¿Por qué ir a una institución con un nivel de credibilidad que está por los suelos?

El problema no es la institución, sino las personas que la conforman. Este periodo legislativo es nefasto. Este momento es en el que más debe verse a ciudadanos de bien saliendo al frente. Si esperamos que vengan los mismos de siempre a solucionarnos los problemas, tendremos el mismo resultado: nada.

Si el problema está en las personas, ¿cómo le garantiza usted a sus votantes que sí hará un trabajo ético y probo y no lo que vemos ahora?

Más que las palabras, los hechos dicen mucho de tu actuar y como persona. Como organización hemos respondido a la ciudadanía y las necesidades... Recordemos que en 2015, cuando se metió la mano a la justicia, el primero que alzó su voz de protesta fue Gustavo Larrea. En 2018 apoyamos el sí en la consulta popular.

¿Hay algo en particular que irá a fiscalizar del Gobierno saliente en el caso de llegar a la Asamblea?

En el caso particular estoy comprometido con el servicio honesto y de frente. Estaremos detrás de cualquier irregularidad en proceso propio de la administración pública y de la gestión de aquellos funcionarios que le quedan debiendo a la ciudadanía. No se pagaban los sueldos a los operadores de salud durante la pandemia. Este Gobierno saliente tendrá muchas cosas para fiscalizar.

El trabajo del Gobierno durante la pandemia, por ejemplo...

Claro que sí. Muchas de las cosas y actuaciones, por no decir la gran mayoría, deben ser fiscalizadas. Todo. En detalle. Eso es lo que implica una fiscalización responsable. No vamos a perseguir personas. Vamos a concentrarnos en los hechos, independientemente de quién esté involucrado.