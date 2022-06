Cientos de personas se siguen manifestando este lunes 20 de junio de 2022, en Quito. La mayoría de protestas que se reportaron este día no escalaron en la violencia, pero hubo hechos que han caldeado los ánimos tanto para los manifestantes como para la gente que no desea unirse al paro y se ve afectada por su seguridad, movilidad e integridad física.

El primero fue un balacera que ocurrió en la Ruta Viva, en el nororiente de Quito. Esta noche los manifestantes habrían quemado una motocicleta y el dueño, en busca de venganza, según testigos, llamó a amigos. Se habría presentado una confrontación con dos grupos hasta que unas personas abrieron fuego, aún se desconoce quiénes fueron.

Otro hecho fue la confrontación entre los manifestantes y los militares y policías en el sector del Trébol. Según testigos, hay personas heridas por impacto de bombas lacrimógenas.

Para el Coronel William Calle, jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden, la situación a las 22:00 es que hay eventos de violencia, pero “está siendo controlada”. Él oficial asegura que todas las protestas no han desbordado, pero hay detonantes que podrían avivar las.

Uno de los eventos más importantes fue la llegada de Leonidas Iza, líder de la Conaie. Él ha ingresado en su vehículo rodeado de una caravana de 5.000 indígenas. La gente del sur de Quito le ha recibido con aplausos y haciendo sonar las bocinas.

“Que vengan los indígenas, no se les puede impedir, lo que no permitiremos es que escale la violencia, que secuestran policías ni periodistas, que no lancen piedras contra las ambulancias como hicieron en 2019”.

El ingreso de Iza a la capital se ha realizado con calma. Sin embargo, la violencia puede escalar en cualquier momento, sobre todo la Policía está al tanto de las actividades de grupos violentos que en 2019 que ya demostraron una organización para fabricar armas artesanales hechas con gasolina o con material explosivo; escudos y lanzas o barillas.

En cuanto a la movilidad, hay diferentes puntos de la urbe que todavía siguen cerrados desde la mañana. En relación a otros días, este lunes la gente tuvo que enfrentar más cierres en barrios céntricos lo que hizo que los colegios y escuelas mantengan durante toda la semana clases por plataformas virtuales. Por ejemplo, en el Comité del Pueblo, que está a 15 minutos de hiper centro financiero. Ahí la gente cerró la av. Seis de Diciembre y prendió una hoguera en media vía. En la Ofelia, en la av. Galo Plazo, en zonas residenciales, ya la gente ha salido a protestar y para mañana martes se espera un aumento del número de huelguistas.