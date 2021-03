Ángel Torres: “con Yaku Pérez hablamos de temas económicos y de desarrollo”

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, explicó este 5 de marzo de 2021 cómo se produjo lo que denominó un “encuentro no pactado” con el candidato presidencial por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez.

Según Torres, la noche del miércoles efectivamente acudió a un edificio ubicado en el norte de Quito por pedido del abogado Darwin Seraquive quien le habría solicitado un criterio, de carácter constitucional, en una causa que pretende impulsar en los próximos días.

En entrevista con el medio digital La Posta, el funcionario aseguró que estando ya en el sitio llegó Pérez lo cual le sorprendió, pero de todas maneras saludo de manera cordial.

“Se limitó a expresar su preocupación y demandar que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva conforme a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley y a derecho que se respete la voluntad popular, que es necesario garantizar la democracia en este país. Ese fue el punto medular de este ligero encuentro que no estuvo preparado con anterioridad”, señaló Torres.

Según el juez, no recuerda el tiempo que permaneció al interior del departamento de Seraquive, junto a Pérez, Manuela Picq y dos personas más que aparecen en las imágenes difundidas por el medio digital.

Pero dice que luego de esa breve referencia al tema electoral pasaron a otros. Por más de una hora, habrían hablado de un evento académico de 2019 en el que ambos estuvieron invitados para exponer sobre desarrollo económico local, en donde se vieron, pero no pudieron saludar.

También habrían conversado sobre la zona en donde nació y caminó en su niñez el juez Torres, en Zamora Chinchipe, y que intentó relacionarlo con la gestión de Pérez mientras fue prefecto de la provincia del Azuay.

“Quiero insistir en que no todo el mundo se reúne para conversar cuestiones indebidas, me parece injusto que se sospeche de todo el mundo. Hay personas de comportamiento decente y honesto”, dijo Torres, frase que repitió en más de una ocasión.

El magistrado aseguró que no ve mayor problema en este “encuentro no programado” porque no es el juez sustanciador del reclamo de Pachakutik que pide que se recuente el 100% de actas en Guayas y el 50% en otras 16 provincias.

Sin embargo, aseveró que una vez que el juez que lleva a la causa, Fernando Muñoz, la admita a trámite se excusará de tener que decidir como parte del pleno del TCE. Asegura que lo iba a hacer independientemente de que este caso se haga o no público.

Por su parte, Yaku Pérez escribió ayer, en su cuenta de Twitter, que se trató de un “saludo casual”, aunque no ha explicado las razones que lo llevaron al departamento de Seraquive, en donde también estaba el juez Ángel Torres.