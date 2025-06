Andrea González impulsa un nuevo movimiento político: ¿De qué se trata?

La excandidata presidencial Andrea González Nader ya tiene visto su próximo objetivo electoral: postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales, previstas para 2027.

Sin embargo, según declaró días atrás a Radio Forever, su intención es postularse a la Alcaldía con su propio movimiento político local que, según adelantó, está a la espera del proceso de inscripción.

De concretarse, este sería el cuarto reto electoral asumido por González Nader, ya que en 2021 se postuló para la Asamblea; en 2023, a la Vicepresidencia; y en 2025, a la Presidencia del Ecuador.

Andrea González quedó en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones de 2025. ARCHIVO: ALEX LIMA/EXPRESO

Verde Liberal, la apuesta electoral de Andrea González Nader

Según declaró a Radio Forever, Verde Liberal sería el nombre del movimiento político local que Andrea González Nader está construyendo para las seccionales de 2027 y que sirva de vehículo para el reto de postularse a la Alcaldía de Guayaquil.

"Estamos con dos proyectos. Una fundación que se quiere mover en el tema político y, por otro lado, nuestro movimiento local Verde Liberal, que pronto esperamos tener los formularios del CNE para hacer la recolección de firmas (...)", declaró González Nader.

Andrea González Nader quiere una alianza con el movimiento ADN

Aunque no brindó mayores detalles sobre el estado del proceso de inscripción y las personas que integrarían este nuevo movimiento político, González Nader confesó su intención de tener el apoyo del movimiento del presidente Daniel Noboa para las próximas seccionales.

"Siempre vamos a estar abiertos a las alianzas, buscamos una alianza. Sería maravilloso ir con un proyecto que creo que nos alineamos en este nuevo capítulo que necesita la política ecuatoriana y desplazar a lo que llamados dinosaurios políticos. Sería maravilloso contar con el apoyo del oficialismo", comentó González Nader.

No obstante, también aclaro que hasta el momento no han existido acercamientos. Además, sostuvo que tampoco le han ofrecido algún cargo pública, aunque dijo que "siempre hemos estado dispuestos a apoyar no solo con ideas, sino también con gestiones. Soy una ciudadana más a la que el patriotismo le tocó la puerta (…). Las puertas están abiertas. Tenemos una comunicación muy directa".

González Nader está interesada en aliarse con el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa ARCHIVO

El nacimiento del movimiento político de Andrea González Nader

Luego de la primera vuelta electoral, donde quedó en cuarto lugar, Andrea González Nader ya adelantó la creación de su propio movimiento político, pero enfocado en la sostenibilidad, a través de un pronunciamiento en su cuenta de X.

"Con el ñeque y el amor que nos caracteriza, anunciamos la creación de nuestra organización política de claras líneas libertarias y sostenibles, verde y liberal", señaló en su momento González Nader.

