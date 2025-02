Andrea González: "Hemos cumplido con una agenda extenuante. Nos sentimos satisfechos"

A las 9:15 en el Colegio Fiscal Chongón, en medio de gritos "que viva la democracia", llegó la candidata Andrea González Náder, quien ejerció su derecho al voto en la junta 7 femenino.

La candidata que estuvo acompañada de su equipo de trabajo, luego de sufragar, mencionó que recibirá los resultados esta tarde con un círculo intimo y familiar.

Insto a que los jóvenes se acerquen a las urnas para que "su voz sea escuchada, pues se ha hecho un camino para futuras generaciones".

González se refirió al futuro en la carrera política

"Independientemente de los resultados, la propuesta esta dispuesta para quien desee trabajarla y sacar al país adelante. Por ahora hablar del futuro, no me es concebible pues tengo algunos proyectos que he dejado de lado", alegó.

La candidata presidencial también habló de Fernando Villavicencio, a quien recordó con un amigo por el cual hizo este trabajo. "Era algo que se lo debía a un amigo. Y hemos hecho todo lo posible porque se cumpla", aseguró.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en esta jornada electoral para escoger a sus autoridades nacionales para los próximos cuatro años, entre ellas a quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

Las elecciones se celebran bajo el conflicto armado interno declarado desde inicios de 2024 por el actual mandatario para enfrentar a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "grupos terroristas" y contra las que expidió una serie de estados de excepción para incorporar a las Fuerzas Armadas al combate contra estas estructuras delictivas.

