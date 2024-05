AMLO: "No está contemplado para nosotros mantener relaciones con Ecuador"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está contento con la medida de la CIJ, y enfatizó que el proceso legal no ha terminado . En su informe diario a la prensa en su país expuso que seguirán interponiendo medidas a pesar que el organismo internacional llamó a las partes a resolver de forma pacífica el impasse.

CIJ rechaza solicitud de medidas provisionales presentada por México contra Ecuador Leer más

Entre las medidas más radicales está que se exija a Naciones Unidas (ONU) que todo país que reacciones como Ecuador al ingresar a la sede diplomática de un territorio en cuestión sea expulsado.

"Tampoco está contemplado (restablecer relaciones con Ecuador) sino ofrecen una disculpa pública, segundo: que respeten el derecho de asilo; tercero: que se comprometan a la no repetición y cuarto que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hizo Ecuador se le expulse de Naciones Unidas" fustigó AMLO.

Este pronunciamiento llega después de que el consultor Jurídico Alejandro Celorio Alcántara de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó a través de una carta pública que su país se sentía "muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia".

🛑#Atención | El presidente de #México, @lopezobrador_ , aclara que el juicio contra #Ecuador por el asalto a la Embajada no termina, tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia que negó las medidas provisionales. Agregó que no dialogará con el presidente… pic.twitter.com/fCkrP8FDu4 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 23, 2024

Narcotráfico, primer beneficiado de la crisis diplomática entre México y Ecuador Leer más

En el escrito de Alcántara se expuso que la Corte reconoce, recuerda y hace un llamado a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta, lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas, la relación entre los países.

RELACIONADAS México mantiene su defensa a Jorge Glas argumentando que es un perseguido político

A criterio de México, hay un compromiso de Ecuador "para no ingresar a nuestras embajadas". por orden de la CIJ. Y que además, aunque "México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país".

(Revise también: Ecuador cierra sus servicios consulares en México)

Sin embargo, Ecuador pondera que está en una lucha por sanear las instituciones, procesos públicos y perseguir a los responsables de corrupción se capturó al exvicepresidente de la nación, Jorge Glas con el fin de que rinda cuentas a la justicia y no abuse de beneficios diplomáticos establecidos en la convención de Viena.

Para acceder a más noticias, visite el enlace.