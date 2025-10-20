Amenaza de Bomba en Mercado Central de Guayaquil: Autoridades confirman falsa alarma

La Policía confirmó que la amenaza de bomba en el Mercado Central fue una falsa alarma tras inspección

Una alerta por un presunto artefacto explosivo en las inmediaciones del Mercado Central, en Guayaquil, provocó la evacuación del establecimiento la mañana de este lunes 20 de octubre. El hecho generó alarma entre comerciantes y ciudadanos que transitaban por el centro de la ciudad.

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar y cercaron tres de las cuatro calles que rodean el mercado: 6 de Marzo, 10 de Agosto y Lorenzo de Garaycoa. Únicamente permaneció habilitado el costado de la calle Clemente Ballén. La circulación vehicular y peatonal fue restringida mientras se realizaban las verificaciones.

Mochila sospechosa activó protocolos de seguridad

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) desplegó un equipo especializado para inspeccionar una mochila sospechosa abandonada detrás de un cajetín metálico de conexiones, junto a una de las puertas de ingreso del mercado, en la calle 10 de Agosto. Un agente, equipado con traje de protección, se acercó al objeto para descartar la presencia de explosivos.

Cerca de las 09:10, las autoridades confirmaron que se trataba de una falsa alarma. La mochila no contenía ningún artefacto detonante, lo que permitió levantar el cerco policial y restablecer la circulación en el sector.

Varias personas se reunieron alrededor del sector donde se reportó la amenaza. Christian Vinueza

Durante los minutos de incertidumbre, peatones y trabajadores de locales aledaños observaron con preocupación el procedimiento, mientras se mantenía la expectativa sobre el contenido del objeto abandonado.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de alertas activa de inmediato los protocolos de seguridad para precautelar la integridad de la ciudadanía, aunque finalmente no se haya tratado de un explosivo real.

