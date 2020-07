Álvaro Noboa presentará a su aspirante vicepresidencial el próximo 9 de agosto

Será el primero o uno de los primeros. El director del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, Wilson Sánchez, anunció que el próximo 9 de agosto se realizará la Convención Nacional de la organización en que será proclamada la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa. Será la sexta ocasión en la que buscará llegar al Palacio de Carondelet. En ese evento también se presentará a quien acompañará a Noboa en la papeleta presidencial como aspirante a Vicepresidente. Sánchez no quise adelantar nombres que tienen en carpeta ni el perfil que buscan para esta postulación.

La duda le gana a la certeza de cara a las próximas elecciones Leer más

Atención. Wilson Sánchez, director de Adelante Ecuatoriano Adelante, anuncia que el próximo 9 de agosto se presentará al binomio del partido para las #Elecciones2021Ec. Álvaro Noboa será el candidato presidencial. pic.twitter.com/CmAbLbQeCN — Diario Expreso (@Expresoec) July 27, 2020

En cuanto a los aspirantes a las diferentes listas de candidatos a la Asamblea Nacional, Sánchez solo adelantó que buscan personas honestas y con ánimos de trabajar por el país.

Sánchez dijo que no es contradicción que Noboa, días antes de anunciar su precandidatura, dijera que busca la unidad y no la atomización del electorado con más candidatos. "No hay ninguna contradicción. Básicamente se refiere a un pedido nacional. Incluso esperamos que más organizaciones políticas se sumen. Es un hecho inédito en la política nacional que Álvaro Noboa es propuesta por la ciudadanía. Y él ha tenido la sensibilidad que la aceptaba".

RELACIONADAS Alianza PAIS anuncia que correrá con candidato propio para la presidencia

Además, el dirigente político precisó que la lista 7 está legalmente registrada, esto luego de que se apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral una resolución de eliminación del partido política tomada por el Consejo Nacional Electoral. Recordó que para el 19 de junio, fecha establecida por el CNE para el cierre del registro de partidos políticos, la organización de Noboa estaba legalmente reconocida. "Nuestro partido es válido. En la página del Consejo Nacional consta nuestro partido con la lista 7".