Estudiante herida del 28 de Mayo agradece a un guardia del hospital que la cargó

La estudiante del colegio 28 de Mayo que resultó herida durante uno de los tiroteos ocurridos el martes 9 de enero en Guayaquil, agradeció la atención médica recibida en el Hospital del IESS de Los Ceibos y, en particular, a un guardia que la cargó desde la avenida del Bombero hasta el área de Emergencia de esa casa de salud.

Hieren a alumna de un colegio y asesinan a dos guardias de un centro comercial Leer más

En un vídeo compartido este jueves 11 de enero por el IESS, la menor relata que ese día se movilizaba por el sector de Los Ceibos de la avenida del Bombero cuando hubo disparos desde varias motos y carros. Estos alcanzaron el vehículo en que ella se movilizaba y la impactaron en la espalda.

Entonces, debido al congestionamiento vehicular, ella se bajó del automotor para correr hacia el Hospital del IESS de los Ceibos que le quedaba cercano. "Cuando llegué, el guardia me vio, me cargó porque yo ya no podía. Estaba muy cansada, me ahogaba. Él me cargó y me llevó hasta el área de Emergencia, donde me recibieron los doctores y me dieron la atención", narra la estudiante, a la que el vídeo identifica como Dayana S.

En tanto, el guardia, identificado como Deivy F., recuerda que él observó a la chica que estaba herida al otro lado de la vía tratando de cruzar, por lo que decidió ir en su ayuda. "Me siento muy contento de saber que esta pequeña acción ayudó a salvar la vida de la estudiante", expresa.

Captura de un vídeo que se hizo viral el 9 de enero, que muestra a la estudiante bajarse del carro, herida, y dirigirse hacia el hospital Cortesía

Un gesto que no solo le valió el agradecimiento de la alumna y de los familiares de ella, sino también de los directivos de la casa de salud. "Es un honor coincidir en la vida con personas como usted", le manifestó la gerente del hospital, Natalia Moreano, al entregarle un reconocimiento.

La historia del conductor de bus que emergió como héroe en medio de la adversidad Leer más

La estudiante continúa hospitalizada en Los Ceibos. El doctor Rodolfo Zevallos, subdirector de Medicina Crítica le brindó en ese momento la atención, junto a un equipo multidisciplinario de la unidad.

"Me siento muy agradecida desde el guardia que me cargó, hasta los médicos que me intervinieron y me salvaron la vida", reitera la estudiante. A continuación, el vídeo compartido por el IESS.

#IESSteInforma | @IESS_Ceibos cuenta con un equipo de profesionales con alta calidad humana🫱🏽‍🫲🏼



En esta ocasión te compartimos el testimonio de Dayana S., quien se recupera en la Unidad de Cuidados Intermedios de esta unidad.🏥



⬇️🎥 pic.twitter.com/jRgW92JBKv — IESS (@IESSec) January 11, 2024

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)