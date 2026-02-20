Alteración de calificaciones en Universidad Central: Rector dispone investigación

El rector Patricio Espinosa calificó como un "evento antiético" a la alteración de notas de 19 estudiantes de Medicina

Una Comisión Disciplinaria investigará la alteración de las calificaciones de 19 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.

El caso de la alteración de notas de 19 estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE) será investigado por el Comité Especial de Asuntos Disciplinarios de la institución de educación superior pública. Así lo dispuso su rector, Patricio Espinosa, en un oficio con fecha del 19 de febrero de 2026, en donde señala que el proceso de revisión se realiza tras un informe emitido por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Juan Ocampo.

La investigación se activa 14 días después de que el decano Ocampo informó que el Consejo Directivo de Medicina conoció el pasado 16 de enero sobre las "alteraciones observadas en las notas de suspensión" de 19 estudiantes, quienes perdieron en cuatro asignaturas: Patología, Histología, Embriología y Bioquímica. No obstante, los alumnos "aparecen posteriormente como aprobados", señaló el funcionario en un comunicado del 6 de febrero.

Allí señaló que las calificaciones se cambiaron entre el 21 y 22 de octubre de 2025 con el usuario "prquishpe". Luego de detectar las alteraciones, se solicitó anular las matrículas de los estudiantes involucrados en las asignaturas que habrían sido manipuladas y que "se ingresen los puntajes legítimamente obtenidos".

La subdecana encargada de la Facultad, Tamara León, atribuyó esas alteraciones a una supuesta red de corrupción que operaría en el interior de la institución. La catedrática dijo a Ecuavisa: "Recibí presiones de administrativos y de una autoridad directa, quien me pidió que cambie las notas. No cedí a esas presiones, acudí a la Secretaría de la carrera de Medicina y verifiqué que las notas fueron cambiadas".

Hasta 600 dólares pedían para cambiar las calificaciones

Según León, personas desconocidas suelen cambiar las calificaciones y contactan a los estudiantes para ofertarles el ajuste de los puntajes a cambio del pago de dinero. Contó que los montos variarían de acuerdo a la dificultad de las materias, desde los 200 hasta los 600 dólares.

Después de emitir la orden, Espinosa expuso un comunicado en donde defendió a la comunidad de alumnos de la Universidad Central, ya que señaló que "el presunto evento antiético atribuido a 19 estudiantes no refleja el espíritu ni la conducta de los más de 40.000 estudiantes centralinos que se esfuerzan con responsabilidad y dedicación".

Además, indicó que, tras disponer que la Comisión Disciplinaria revise el caso, se realizará una investigación "de manera exhaustiva" de acuerdo con el proceso establecido en el Estatuto Universitario de la Central.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE) informó sobre alteraciones en notas de estudiantes de la Carrera de Medicina, detectadas tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo.



La Comisión Disciplinaria es un órgano interno de la universidad "encargado de conocer, investigar, sustancia y resolver las faltas graves de las autoridades, docentes, investigadores o personal de apoyo académico y estudiantes; e informar sobre las faltas muy graves" que se presenten en la institución, las cuales serán notificadas al Consejo Universitario.

A la par del proceso disciplinario, el rector solicitó una auditoría informática, la cual fue requerida previamente por el director de la carrera de Medicina, Patricio Quishpe, a quien pertenece "el usuario prquishpe", señaló el decano Ocampo en el comunicado del 6 de febrero.

