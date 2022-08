Las pericias preliminares ejecutadas al fusil incautado en la casa de Darío Arturo Chancay San Lucas, alias Morado, confirman que el arma de fuego coincide con evidencias levantadas en al menos una docena de hechos violentos, según informó este jueves 18 de agosto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Sin embargo, el funcionario no precisó cuáles fueron esos casos y tampoco las ubicaciones, pues son detalles que aún se mantenían bajo el sigilo de la investigación reservada.

Lo que sí es publico es la resolución que la noche del miércoles se tomó en contra de Morado, quien fue detenido durante la investigación de un triple asesinato, en el suburbio de Guayaquil, y por su posible relación con el atentado de la Calle 8, del barrio Cristo del Consuelo, ocurrido la madrugada del domingo 14 de agosto, con un saldo de cinco fallecidos y más de veinte heridos.

En rueda de prensa ofrecida por el comandante zonal de la Policía, general Víctor Zárate, se confirmó que en los mensajes de texto hallados en el teléfono del sospechoso había detalles que a Chancay San Lucas lo vinculaban con más de un crimen.

No obstante, al ser llevado a audiencia de formulación de cargos, no se lo procesó por algún asesinato o atentado, sino por el presunto delito flagrante que detectaron al allanar su casa, pues además del fusil, los peritos también encontraron municiones y dispositivos electrónicos, de acuerdo a lo detallado en un informe al que Diario EXPRESO tuvo acceso.

En el acta de la diligencia judicial consta que Morado recibió orden de prisión preventiva por los 30 días que durará la etapa de instrucción (tiempo con el que cuentan las partes para buscar pruebas o descartarlas).

La infracción penal que se sigue en su contra es tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Este delito es sancionado con privación de libertad mínima de cinco años, pero puede llegar hasta trece años según lo que el Ministerio Público pueda demostrar.

Procesos

Este sería el segundo proceso que Chancay San Lucas tiene vigente, pues al ser aprehendido ya pesaba en su contra un caso por tentativa de asesinato, por el que se defendía en libertad, usando un grillete electrónico.

¿Por qué no estaba en la cárcel? En el expediente se detalla que Morado fue detenido luego de una persecución, la madrugada del pasado 10 de abril, y habría alegado a los agentes que supuestamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas y que no había cometido delito.

En el vehículo que se movilizaba, que era conducido por otra persona, los uniformados hallaron casquillos de balas y, a los pocos minutos, habrían recibido la alerta -de parte de otros policías- que siete personas habían sido atacadas a tiros.

En consecuencia, los investigadores habrían deducido que el atacante probablemente había sido el individuo, pero no había armas que lo incriminaran y, a su favor, ningún herido quiso presentar una denuncia formal, pero fue llevado a audiencia y se ordenó prisión preventiva en su contra.

Esta decisión, por la tentativa de asesinato, fue apelada por la defensa de 'Morado'. Por eso, en la diligencia llevada a cabo el 4 de agosto, un tribunal conformado por Víctor Vacca, Juan Paredes y Beatriz Cruz, resolvió que -en ese caso- hubo algunas inconsistencias, como la no existencias de un informe médico legal de las personas heridas, ni evidencias como armas.

“El auto de prisión preventiva no tiene la motivación debida (...). No podemos valorar lo que no existe en el proceso penal. Aunque el parte informa de evidencias, no hace alusión más que al vehículo y cosas que no son relevantes sobre el tema”, se lee en la resolución de los jueces.

Por ese motivo, se decidió que 'Morado' recupere su libertad y, además de tener prohibido salir del país y un grillete electrónico, compareciera ante las autoridades cada diez días. (SCM)