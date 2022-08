El historial delictivo de Darío Arturo Chinchay San Lucas, alias ‘morado’, empezó alrededor de 2016. El caso más reciente fue una sospecha de tentativa de asesinato en contra de siete personas que se registró en abril de este año en el distrito Portete. Fue detenido el 20 de abril junto a otro hombre y se le dictó prisión preventiva. Su defensa presentó un recurso de apelación cinco días después en la Corte de Justicia de Guayas.

La audiencia se realizó el 4 de agosto vía telemática, luego de tres convocatorias en las que no se pudo instalar la diligencia. La defensa de ambos sostenía que la detención realizada el 20 de abril era ilegal y no existió flagrancia. Por su parte la Fiscalía, representada por Alfredo Chonillo, argumentó que el procesado Chichay San Lucas no tenía documento que justifique arraigo comunitario y podría existir peligro de fuga. Pero dejó a criterio de los jueces el cambio de medida cautelar.

Es así, que el 5 de agosto en el anuncio de la resolución, los jueces del tribunal de la Corte de Guayas conformado por Víctor Vaca González, Juan Paredez Fernández y Beatriz Cruz Amores, determinó que “el auto de prisión preventiva no tiene la motivación debida” por la falta de evidencias entregadas. “Fiscalía no ha realizado una investigación eficaz, eficiente que dé como resultado la identificación clara y concreta de quiénes serían los autores del delito de este proceso penal", argumentaron los jueces. La Fiscalía no se opuso a la resolución.

A alias ‘morado’ se le reemplazó la prisión preventiva por prohibición de salida del país y presentación cada 10 días ante el fiscal que lleva el expediente, es decir, el fiscal Chonillo.

De acuerdo con la información que reposa en el portal del sistema Satje de la Función Judicial, el 8 de agosto –seis días antes del atentado en Cristo del Consuelo- el tribunal dispuso oficiar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) “la inmediata excarcelación de los ciudadanos: Darío Arturo Chinchay San Lucas y Dennis Steven de la Rosa Camacho”.

Desde Fiscalía General del Estado no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre este caso en particular. No obstante, este Diario está buscando hacer contacto con el fiscal Chonillo para tener su versión.