"Puede resultar injusto, pero es la normativa", dijo la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ante las quejas de Juan Zapata, ministro del Interior, y de la Policía Nacional por la liberación de alias Elby, presunto cabecilla de 'Los Tiguerones', dictada el 18 de abril.

Alias Elby fue detenido por la Policía Nacional el 17 de abril en el barrio El Cementerio, en el fronterizo cantón de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, gracias a información provista por Inteligencia Militar, según indicó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los magistrados rechazaron las declaraciones del ministro Zapata y de la Policía Nacional. Indicaron que "desinforman, desconocen la ley y emiten pronunciamientos imprecisos" que son replicados por la prensa de "forma irresponsable" y sin leer la normativa vigente.

Según explicaron, a diferencia de los difundido, alias Elby no fue capturado por la masacre en Esmeraldas, sino por una orden judicial de detención que únicamente tenía como fin la comparecencia por un delito cometido en 2021 por el porte y tenencia de armas de fuego.

Por ello, según indica la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, él estuvo retenido 24 horas, tal como dicta el Código Integral Penal. "Esto no lo decide el juez, lo decide la ley", destacaron los magistrados e indicaron que, cumplida la diligencia, no procedía la retención.

Asimismo, los magistrados indicaron que el juez encargado de la detención de alias Elby "no tenía ninguna opción legal que no sea ordenar su libertad inmediata. No puede inventarse una norma para retenerlo, no puede inventarse orden o sentencia para encarcelarlo".

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

Tras la liberación de alias Elby, presunto líder de la banda organizada de 'Los Tiguerones', el ministro del Interior, Juan Zapata, y la Policía Nacional mostraron su rechazo y reclamaron el accionar del magistrado, incluso, insistiendo en que el trabajo policial no es respaldado.

"Nuestros policías se juegan la vida en cada operativo. Exigimos al sistema de justicia estar del lado de los ciudadanos de bien y de la seguridad de todos los ecuatorianos", indicó Juan Zapata, titular del Ministerio del Interior, quien añadió que ciertos jueces les dan la espalda.

Además, la Policía Nacional condenó la decisión judicial y solicitó el respaldo del sistema de justicia para el trabajo que realizan los policías. "Es imprescindible el trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado, con la finalidad de combatir el crimen", sostuvo la Policía.