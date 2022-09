El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo Panchano, quien recibió sobornos por 12 millones de dólares en sus cuentas en Panamá, salió de la cárcel el pasado 2 de septiembre de 2022, luego de que el juez José Xavier Guzmán Herbozo, de la Unidad Penal de Santo Domingo, le concediera el beneficio penitenciario de régimen semiabierto.

Este consiste en completar el resto de la pena, alrededor de dos años, en libertad siempre y cuando no cometa más delitos y se presente periódicamente, no salga del país, use un dispositivo de vigilancia electrónica. “En caso de incumplimiento injustificado del mecanismo de control impuesto al beneficiario de este régimen, será revocado el beneficio y se declarará a la persona privada de la libertad en calidad de prófugo”, indicó el juez en su sentencia.

Bravo estuvo en la cárcel 6 años y 109 días. Cumplía tres sentencias por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho, que sumaban 12 años de cárcel. Pero gracias a un nuevo cómputo de la pena se unificó en 8 años y tres meses.

Bravo es uno de los responsables, junto con Carlos Pareja Yannuzzelli y Marco Calvopiña, de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, un proyecto en el que emplearon más de 2.000 millones de dólares. Por los diferentes contratos con sobreprecio y a dedo, gracias la figura de giro específico del negocio, que firmó recibió sobornos que fueron pagados a través de empresas de papel, domiciliadas en Panamá y lavadas mediante otras empresas ecuatorianas.

La liberación de Bravo fue denunciada por el asambleísta Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter este martes 27 de septiembre de 2022. "URGENTE| Mientras por acá nos siguen demoliendo, el exGerente de Petroecuador, Álex Bravo (querido Álex) salió en libertad, sin devolver un centavo robado. Ahora disfruta de sus ahorros y su vida de nuevo rico socialista del siglo 21. Maldita impunidad", escribió.