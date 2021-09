Alejandro Entrambasaguas: “La justicia dirá si el dinero de Ecuador fue a Podemos”

Está tras la pista del financiamiento al partido Podemos. El periodista Alejandro Entrambasaguas ha cruzado el Atlántico desde su país, España, para buscar en Ecuador más indicios del presunto financiamiento con dinero ecuatoriano al partido afín al expresidente Rafael Correa. Está desde el pasado 9 de septiembre en Quito buscando pistas que confirmen la información que en su momento develó el ahora exembajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo.

La Embajada en España desembolsó casi 7 millones de euros en asesoría jurídica Leer más

- ¿Qué certezas existen de que el dinero pagado por la Embajada de Ecuador en España a Kinema iba al partido Podemos?

- El vínculo entre Kinema y Podemos va más allá de simples vinculaciones. El fundador de Kinema es Rafael Mayoral que es un político y diputado de Podemos en España hoy y lo era en el momento que arrancaron los contratos. Todo el equipo forma parte de Podemos. Kinema recibía ese dinero y como periodistas no hemos sido capaces de llegar más allá y de averiguar quien cobraba ese dinero. Es la justicia la que debe determina si, con parte de ese dinero, no solo se pagaba el servicio jurídico sino si se desviaba al partido. Y si se consiguiera probar, aparte de ser un escándalo, sería ilegal.

- Suponiendo que así fuera, ¿cómo se beneficiaba los Gobierno de ese entonces?

- Para el Gobierno ecuatoriano, particularmente a Rafael Correa, quien ordenó personalmente los pagos según reconoció a OkDiario la exembajadora Aminta Buenaño, el beneficio, según mi opinión, hubiera sido difundir de alguna manera la corriente ideológica que Correa aplicó en Ecuador en España. No es una suposición mía, en los pagos que Podemos ha recibido de países de Venezuela y Bolivia, esa era la contraparte.

- Llama la atención que la Embajada cambia a Kinema por otras empresas relacionadas a Walter Jaramillo Mena, ¿a qué atribuyes este cambio?

- Según la información a la que hemos tenido acceso, es porque el Gobierno de Rafael Correa se percató que los contratos a Kinema estaban siendo escandalosos y había que disimular de alguna manera. El propio canciller de ese entonces envía una carta al embajador Miguel Calahorrano que había que suspender los contratos a Kinema y que se las tenía que apañar para hacerse con una nueva empresa que siguiera con los servicios, pero a un precio más bajo. El embajador se las apaña, no sé como, para hacerse de una persona que iba a actuar de testaferro y entonces es que localizan a este señor Walter Napoleón Jaramillo Mena.

- ¿Quién es él?

- Es un migrante ecuatoriano que llegó a Madrid a comienzos del año 2000. A nada de llegar puso una agenda de viajes llamada Viajes Mi País y que daba viajes económicos entre Ecuador y España. Cometió bastantes irregularidades que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llegó en un momento que le retiró la licencia. ¿Qué hizo? Abrió un negocio de envió de dinero y le fue mal. De hecho un juzgado español lo ha calificado como en busca y captura.

- ¿Qué más se conoce del señor Jaramillo? ¿Vive con lujos? ¿Tiene propiedades?

- Hemos descubierto en el periódico que justo antes de los contratos que recibió tenía muy poquita cosa y a raíz de constituir estas compañías y recibir millones y millones de la Embajada, triplicó su patrimonio inmobiliario en España. Es decir, a la Cooperativa de Podemos le fue muy rentable el drama de los desahucios y a este señor Jaramillo en cuanto más dinero recibía sus empresas más patrimonio tenía.

- ¿Y Jaramillo es buscado por la justicia española? ¿Es prófugo? ¿Cuál es su estado?

- Es una orden de busca y captura. Es un paradero desconocido. Lo que está en paradero desconocido es una de las sociedad contratista de la Embajada que tuvo problemas con la justicia y tenía que haberse presentado a un litigio judicial, no lo hizo. Entonces el juzgado lo calificó como paradero desconocido. Desconozco a los delitos a los que se enfrenta, pero estaba vinculado a las sociedades contratista de la Embajada.

- ¿No es que tiene orden de captura?

- Él como persona no, pero sí un juzgado de Valencia, su nombre personal y como persona física en España está en busca por parte de un juzgada. Su paradero es desconocido. Yo he hablado con él y su paradero no es desconocido. De hecho yo hablé con Walter Jaramillo no quiso darme ningún dato, pero sí me dijo que estaba en Sevilla. Es decir que está en España.

Esteban Torres pide a la Contraloría que investigue contratos de asistencia a migrantes en España Leer más

- ¿Y Jaramillo siguió con la misma lógica de presuntamente beneficiar a Podemos?

- Por la información a la que hemos tenido acceso, ese presunto desvío de dinero continuó. La gente que trabajaba en estas empresas interpuestas seguía siendo de Podemos. Lo único que cambió era el dueño de la empresa y el nombre. El resto era lo mismo.

- ¿Cuál ha sido el impacto de estas develaciones en España?

- Todo depende de la dimensión jurídica que este tema coja en Ecuador. Es decir, si la Contraloría ve algún indicio de delito, y da parte de la Fiscalía y esta se pone investigar bien y empieza a llamar en calidad de investigados o testigos a miembros de Podemos o de Kinema, este tema puede tomar una repercusión grande en España. La pelota está en el tejado de Ecuador.