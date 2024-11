Aleaga responde a la solicitud de extradición y recuerda que goza de refugio político

Que no olviden que es un refugiado. El exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como colaborador en el esquema de delincuencia organizada del caso Metástasis, respondió este viernes 29 de noviembre a la solicitud de extradición realizada por la fiscal general Diana Salazar contra él y otros dos implicados en la trama de corrupción que ya ha sentenciado a 20 personas, incluyendo abogados, jueces e incluso al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

En un audiovisual, Aleaga manifestó que la solicitud de extradición ignora sus derechos como refugiado político en otro país: "Tras la sentencia del caso Metástasis, en el que fui injustamente vinculado, la fiscal general del Estado ha procedido a solicitar mi extradición, desestimando que gozo de refugio por mi condición de perseguido político".

Además, Aleaga criticó la actuación de la fiscal general, afirmando que ha "priorizado sus simpatías y antipatías personales" sobre la aplicación imparcial de la justicia. Según el exasambleísta, esto se evidenció en los supuestos chats filtrados entre Diana Salazar, periodistas, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio.

En mayo de 2024, se descubrió que Aleaga, tras huir de Ecuador, había llegado a Venezuela como solicitante de refugio. Esto ocurrió luego de una denuncia de su exesposa, quien en ese entonces solicitaba ayuda a la embajada de Ecuador en Caracas para localizar a su hijo y regresar con él al país.

Jordán también dice que es un perseguido

Al igual que Aleaga, Xavier Jordán, también procesado en el caso Metástasis por el presunto delito de delincuencia organizada, ha afirmado ser un perseguido político en respuesta a la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público el pasado 26 de noviembre al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.

Jordán ha señalado que, para defenderse de dicha "persecución", ha iniciado trámites legales contra la fiscal general del Estado en Estados Unidos. "Señora Salazar, su persecución no tiene límites. Le vuelvo a convocar a que, en Estados Unidos, en el juicio que tengo planteado en su contra, demuestre mi responsabilidad o mi culpabilidad en el delito del que me acusa y en el cual ya me ha sentenciado", expresó Jordán en un mensaje publicado en la red social X la tarde del 26 de noviembre.

Cómo un “castillo de naipes” se desbarata la “trama” montada por la Fiscal General, Diana Salazar.



Fiscalía pide extraditar a Jordán, Aleaga y Loaiza

El juicio contra Ronny Aleaga por el caso Metástasis, al igual que los de otros procesados, como Xavier Jordán, alias Marido o Ravioli, y Marcel Loaiza, alias El Joyero, está suspendido debido a que se encuentran prófugos de la justicia. Para ellos también se ha solicitado iniciar el proceso de extradición. Todos están acusados de delincuencia organizada.

Según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República, la legislación ecuatoriana no permite que sean juzgados en ausencia, salvo en casos de delitos imprescriptibles contra la administración pública, como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

