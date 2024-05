Exesposa de Ronny Aleaga y su hijo dejaron el Consulado de Ecuador en Caracas

La Cancillería del Ecuador, informó la tarde de este viernes 17 de mayo de 2024, que Carolina Jiménez, exesposa del exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, y su hijo, abandonaron las instalaciones del Consulado ecuatoriano en Caracas, Venezuela.

En días anteriores, Jiménez denunció ante el Consulado de Ecuador, en Venezuela, haber sido secuestrada por Aleaga, quien actualmente está siendo procesado en el caso Metástasis. Así se lee en un correo electrónico del 25 de abril que llegó a Cancillería.

Según el comunicado de Cancillería, la exesposa de Aleaga y su hijo salieron del Consulado, el 16 de mayo, "por su propia iniciativa, de manera libre y voluntaria". Jiménez habría indicado que "ya no requiere el acompañamiento de la representación consular ecuatoriana y que desiste de continuar con el proceso de retorno asistido".

La institución señala que desde su llegada, Cancillería "actúo siempre en procura del interés superior del niño y su madre" y que desplegaron algunas acciones a su favor, como la declaratoria de vulnerabilidad, la provisión de alojamiento y la activación del protocolo correspondiente para el retorno asistido al Ecuador.

Cancillería informa pic.twitter.com/KQ7FV0q761 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) May 17, 2024

Exesposa de Ronny Aleaga lo acusa de secuestrarla junto a su hijo en Venezuela

Carolina Jiménez llegó hasta la sede diplomática ecuatoriana con su hijo el 25 de abril. La mujer denunció que Aleaga la mantenía encerrada y no le quería devolver a su hijo. "Estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja (Ronny Alega) se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar", habría manifestado en el mencionado correo electrónico. El ex asambleísta le habría dicho a Jiménez que su hijo no puede volver al país porque en Ecuador “su cabeza tiene precio”.

Jiménez explicó que decidió viajar a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevarse a su hijo a otro país, en donde tiene familia. Sin embargo, en una institución venezolana, acusa, "me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo".

Ya en Caracas junto a su hijo, la mujer detalló que Aleaga la "dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves", hasta que el 25 de abril de 2024, se escapó junto a su hijo para ir al Consulado.

"Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado", se lee en el texto que fue publicado por Ecuavisa.

Seis días después, la noticia se hizo eco y Cancillería Ecuador informó haber activado un protocolo para garantizar la seguridad de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior.

