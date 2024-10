Alcaldesa de Manta acusa a Topic de “faltar a la verdad” sobre radares

El asambleísta Lucio Gutiérrez defendió esta lunes 7 de octubre de 2024 la decisión de su organización política, Partido Sociedad Patriótica (PSP), de objetar la candidatura presidencial de Jan Topic. Argumenta que el aspirante tendría contratos con el Estado. Esto incluiría tres contrataciones con el Municipio de Manta y uno con la de Atacames, en todos los casos, con temas relacionados con tránsito.

Según Gutiérrez, “esto no es nada personal, no es de afectos o desafectos, simplemente es de cumplimiento de la ley. Nadie está por encima de la ley y si la ley dice que una persona que tiene contratos con el Estado, no puede ser candidato, pues hay que cumplirlo y nosotros hemos presentado la documentación en la que el candidato tiene contratos con el Estado. Tiene contratos firmados con el Municipio de Manta, que tienen vigencia hasta 2027”.

Contratos con el Estado

Le invitamos a que lea: Los beneficios de la ley urgente de Turismo aún no se ven

Quito invierte $ 23,3 millones en medidas para afrontar la temporada invernal Leer más

Sociedad Patriótica lanza esta acusación de cara a las elecciones presidenciales 2025 a pesar de que en los comicios del año pasado apoyó a Topic en su primer intento por llegar a Carondelet. Sin embargo, el aspirante presidencial presentó un video a través de sus redes sociales el viernes pasado, en el que se defendió y mostró un certificado del servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop). Señaló que no era contratista del Estado.

En la mañana, en una entrevista con el medio digital La Posta, aseguró que “en algún momento tuve participación minoritaria en un Municipio y me salí, años atrás, mucho tiempo antes de pensar siquiera en ser presidente. Es interesante porque ellos cogen de esto y lo extrapolan a ‘Jan Topic es el dueño de los radares del país’”.

Sin embargo, este lunes han circulado a través de varias cuentas de X un video en el que la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, afirma frente a un grupo de periodistas de la ciudad manabita que “el señor Jan Topic tiene relación con el Municipio de Manta desde el 2017. Desde ese tiempo hasta ahora mantiene dos contratos vigentes y también ha firmado dos adendas. Agrega que el Cabildo no ha terminado de forma unilateral los contratos debido a una cláusula que los obligaría a pagar nueve millones de dólares si lo hacen, así que están obligados continuar con el contrato.

RELACIONADAS Asambleístas analizan juicio político a Palencia y segunda vicepresidencia

Agregó que “el señor Jan Topic está faltando a la verdad, al menos en el caso de Manta, él siempre ha estado representando al consorcio Tránsito Seguro Manta, en donde defiende los derechos de su empresa. La última reunión que se tuvo fue con el gerente de la Empresa de Movilidad del Municipio en agosto”. Valdivieso puntualizó que se trata de un contrato de radares.

Por su parte, Lucio Gutiérrez puntualizó que existe un peligro cuando una persona que tiene contratos con el Estado se lanza como candidato a una dignidad: “que cuando llegan al poder, no se dedican a trabajar para gobernar sino a hacer negocios a favor de sus empresas y el país se va a pique”.

Jan Topic y los contratos para los radares

Caso Metástasis: audiencia determina cuántos de los 37 procesados irán a juicio Leer más

El sábado, Topic publicó otro video en el que conversa con su esposa y le explica sobre distintas modalidades de radares que hay en el país. Primero menciona los casos de Quito, Guayaquil y “un chorro de otras ciudades” en donde el Municipio compra o alquila equipos, pero agrega que “en ninguna de esas modalidades estoy yo como proveedor”. Luego describe otra opción, que es cuando un Municipio concesiona los servicios y consigue a un aliado al que le delega la operación de los radares, como es el caso de Loja, Ambato o Durán, en la que “el privado pone toda la inversión y van qué se yo, mitad y mitad con el Municipio de toda la recaudación, y no estoy en ninguna de esas empresas”.

Agregó que se creó una página web para que cualquier persona pueda consultar quiénes son los accionistas y representantes legales de las empresas concesionarias o las que alquilan o venden servicios de radares en todo el país. En todas sus aclaraciones, señaló que se trata de intentos de desviar la atención de los problemas reales del país.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.