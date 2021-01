Alcalde de Quito pide extremar precauciones por variante británica de Covid-19

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó este jueves a la ciudadanía redoblar las medidas de bioseguridad ante los dos casos de la variante británica de la covid-19 registrados en la provincia de Pichincha, de la que es capital.

"Quito no puede de ninguna manera entrar a un nuevo confinamiento porque nuestra realidad económica no lo permite", señaló el regidor al pedir a los quiteños no bajar la guardia en cuanto a la protección y medidas de bioseguridad para evitar propagaciones.

También instó a las autoridades a que se implemente una pronta vacunación de personal en de los municipios, universidades, gobiernos seccionales y el sector privado de la ciudad.

"No es necesario vacunar a los 3 millones de quiteños, sino a un número determinado de población vulnerable y de primera línea, aún se sigue debatiendo si las personas que ya tuvieron la covid-19 deben o no vacunarse porque hay varios criterios", manifestó el alcalde quien también especialista en medicina quirúrgica.

Yunda recordó que la inmunización de los adultos mayores, personas que tienen comorbilidades y personal de primera línea es fundamental para "reactivarnos como ciudad, caso contrario la batalla está perdida, como ya está pasando en ciudades capitales de países amigos".

Las autoridades sanitarias reportaron este jueves dos casos registrados en Pichincha con la nueva variante (B1.1.7) del virus de la covid-19, reportado por Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre pasado.

Los nuevos contagios, que se suman a otros cuatro constatados, corresponden a un hombre de 64 años y una niña de 12, sin relación alguna entre ellos, explicó el Ministerio de Salud.

Los dos pacientes están recibiendo tratamiento en unidades de cuidados intensivos de hospitales de Quito y en ambos casos el pronóstico es reservado.

A raíz de la detección, el Ministerio ha ampliado el cerco epidemiológico a su alrededor para investigar si hay otros casos, y según el comunicado "varios familiares" de los pacientes "presentan síntomas" y "permanecen en aislamiento domiciliario y bajo control y vigilancia epidemiológica".

Tras la aparición de la nueva variante, Ecuador impuso el 22 de diciembre medidas de detección especiales en sus dos principales aeropuertos.

Los dos nuevos focos de la variante británica se suman a uno primero descubierto el 11 de enero en un paciente de la provincia de Los Ríos, al norte de la de Guayas.

Ecuador reportó este jueves 246.000 casos acumulados de la covid-19, 2.465 más que la víspera y suma 14.766 fallecimientos, entre confirmados y probables.