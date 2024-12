Alcalde de Esmeraldas entregó inquietante dato sobre el caso de Pedro Pablo Perlaza

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, dio nuevos detalles sobre la desaparición del futbolista Pedro Pablo Perlaza, quien fue visto por último vez el lunes 2 de diciembre. Ante la Policía Nacional, su familia denunció el hecho como un secuestro.

En una entrevista con el programa Visionarias, el funcionario explicó que el secuestro no se registró en el centro de Esmeraldas. "Las investigaciones de la Policía dicen que (Perlaza) fue invitado a comer al cantón Atacames y después de ahí no se sabe absolutamente nada", dijo Villacís.

Agregó que no se ha pedido dinero por el rescate de Perlaza. "Hoy en la mañana llamé a preguntar (a la Policía), me dijeron de que no han pedido recompensa o se puede enmarcar como secuestro", dijo el alcalde.

Comentó además que, la noche del martes 3, fueron hallados dos cuerpos sin vida en el cantón Atacames, que eran sometidos a análisis para ser identificados.

¿Qué reportaron los familiares a la Policía?

Según los familiares de Perlaza, él habría sido interceptado y llevado por sujetos desconocidos en la intersección de las calles Malecón y Manuela Cañizares, en el centro de Esmeraldas, cerca de las 21:00 del lunes 2.

En ese momento, el futbolista estaba acompañado por su amigo Juan Carlos Morales. El paradero de ambos sigue siendo desconocido. Las autoridades se mantenían investigando este hecho que ha generado conmoción en la localidad

¿Quién es Pedro Pablo Perlaza?

Pedro Pablo Perlaza, de 33 años es un reconocido futbolista ecuatoriano. Su posición natural dentro del campo de juego es como lateral derecho. En su trayectoria ha defendido diversas camisetas de equipos nacionales, así como de la Selección ecuatoriana de fútbol, a la que fue convocado en diversas ocasiones.

Ha sido campeón de la Liga Pro y de la Supercopa Ecuador con equipos como Delfín de Manta, Liga de Quito y Aucas. También ha tenido pasos por Barcelona e Independiente del Valle. Actualmente milita en el club manabita.

