Dos días después de la repelada que recibió del presidente de la República, el alcalde de Balao, Jonnatan Molina, habla con EXPRESO y cuenta su versión de la historia. No solo asegura que le apagaron el micrófono, también dice que Guillermo Lasso llegó con las manos vacías al cantón y que el territorio que representa tiene déficit presupuestario desde pandemia.

Alcalde, recibió una fuerte crítica por no tener listos estudios para mitigar el riesgo de lluvias. ¿Por qué no los hizo?

Hay que ser claros. No tenemos competencias para eso. Tampoco presupuesto. Somos un Municipio de 25 mil habitantes con un presupuesto de 3 millones de dólares y un déficit presupuestario por deuda gubernamental de $ 1,3 millones que aún no llegan. Hice la gestión. Se supone que es la Prefectura la que hará los estudios para el dragado. Si hay problemas y no lo pueden hacer, pediremos las competencias, pero también los recursos pertinentes.

Eso de decir que la Prefectura tiene la competencia suena más a lavado de manos. Es su gente la que vive en Balao.

Sí, pero no puedo hacerme cargo de competencias ajenas. Me puede glosar Contraloría. Además, uno de esos estudios no deja de costar unos $ 150 mil. Y no hay presupuesto.

¿Por qué en lugar de quedarse callado no le dijo eso al presidente Lasso cuando le pidió que se desahueve?

Quería contestar, pero no me dejaron hablar. Todo fue programado para que solo el presidente hable. Me apagaron el micrófono y es lamentable. El señor presidente no tiene conocimiento de nada. Me atacó solo por no ser de su partido y al final me pidió que me una a CREO. Al parecer cree que los funcionarios de otro partido no sirven.

¿Qué opina de lo que ocurrió ese día?

Me quedé consternado, anonadado por verlo actuar de esa manera. Me pareció algo inusual viniendo de un presidente del que se espera ayuda y no que venga a buscar culpables donde no hay. Fue incapaz de dar una sola canasta de víveres. Llegó acá con las manos vacías. Por mi parte mantuve la compostura.

Si ahora mismo lo tuviera de frente, ¿qué le diría?

Que esperaba mucho más de él. En realidad espero que se disculpe. Está equivocado, el tiempo me dará la razón.

¿Qué le debe Lasso?

En campaña firmó un compromiso para saldar la deuda del Gobierno. El día que vino le recordé eso y la necesidad del convenio del Hospital del Día para que venga personal médico. Él evadió el tema.