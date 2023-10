Alberto Dahik: "No voy a ser funcionario, pero daré mi consejo cuando lo soliciten"

Solo fue una reunión. Luego de aparecer a la diestra del presidente electo, Daniel Noboa Azín, durante una reunión en el Palacio de Carondelet, en la que se abordó el proceso de transición entre la administración de Guillermo Lasso y la entrante, el exvicepresidente Alberto Dahik aclaró a EXPRESO que no será "funcionario público, daré mi consejo y opinión cuando el presidente (Daniel Noboa Azín) así lo solicite. Es mi obligación ayudar a mi país".

Dahik, quien fue ministro de Finanzas y asesor económico en el Gobierno de León Febres-Cordero, y luego vicepresidente de Sixto Durán Ballén, añadió que si acudió a la reunión que tuvo lugar en Quito, el 17 de octubre de 2023, fue porque el presidente electo, Daniel Noboa Azín, le pidió que lo acompañara a esta cita en la que se abordó, fundamentalmente, junto a la administración saliente de Guillermo Lasso, la transición de gobiernos.

Sobre su participación en dicha reunión, Dahik enfatizó a este Diario que no es la primera vez que da su opinión a figuras diplomáticas: "he dado mi opinión a ministros y mandatarios en los últimos seis años, y lo seguiré haciendo con cualquier presidente que crea que la experiencia que yo he tenido en el sector público le pueda hacer de utilidad".

UN PERFIL INVESTIGADO

Dahik fue ministro de Finanzas y asesor económico en el gobierno de León Febres-Cordero, y luego vicepresidente de Sixto Durán Ballén. Mientras estaba en ese cargo, fue investigado por malversación de fondos, pero Dahik migró a Costa Rica, en donde obtuvo asilo político. El proceso penal en su contra fue anulado, y regresó al país en diciembre de 2011.

