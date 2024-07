¿Quién era Aidita Ati? La subteniente víctima de femicidio en una brigada militar

Aidita Pamela Ati Gavilánez tenía 25 años y formaba parte de las filas de las Fuerzas Armadas, con el rango de subteniente del Ejército. Ella, según un primer reporte, fue encontrada en su habitación en el Fuerte Militar Napo el pasado sábado 29 de junio, sin vida y con signos de asfixia.

En primeras declaraciones sobre el lamentable hecho, la institución describió el caso como algo fortuito o accidental: "En el dormitorio del personal femenino se encontró sin vida el cuerpo de la subteniente de intendencia Ati Gavilánez Aidita Pamela, quien pertenecía al Comando de Apoyo Logístico N° 19". Horas más tardes, las versiones no coincidían y se empezó a hablar de femicidio.

Cuando la noticia trascendió, la Fiscalía General del Estado (FGE) dispuso la práctica de diligencias y aplicó el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres, en el marco de este caso. 24 horas después, el domingo 30 de junio, el Ejército Ecuatoriano informó que 18 personas pertenecientes a la institución fueron detenidas en horas de la madrugada para cumplir con las investigaciones dispuestas por el Ministerio Público.

De los 18 militares aprehendidos, cuatro fueron procesados como autores y coautores del delito en una audiencia de formulación de cargos, por su presunta participación en lo que la Fiscalía General del Estado ha llamado femicidio perpetrado. Sin embargo, a pesar de que la autoridad solicitó prisión preventiva para los procesados, la Jueza especializada dictó medidas alternativas.

Las declaraciones del padre de Aidita Pamela, Luis Ati, son claves en este caso. Pues según las versiones que él ha recibido por parte de un estudio forense, las causas de su muerte no están claras y darían cuenta de más de una agresión: Al principio que yo llegué a la Brigada 19 Napo, me llevaron a las oficinas del Comandante de la 19 Napo. Y ahí el Comandante me supo indicar que había una fiesta no autorizada y que le habían llevado a mi hija a la pieza donde ella habitaba y que había amanecido muerta. Yo dije: 'Tal vez eso pasó'. Pero después de haber hecho las investigaciones, después de la autopsia, la doctora forense, ella me da la otra versión".

#AHORA | #Orellana: se instala la audiencia de formulación de cargos contra 4 militares por su presunta participación en el #femicidio perpetrado contra una subteniente del Ejército. #FiscalíaEc los procesará en calidad de autores y coautores del delito. pic.twitter.com/8gHLRNElR5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 1, 2024

Para el padre de Aidita, ella no murió ahogada en alcohol, como se le ha dicho inicialmente, para él, su hija fue ultrajada: "Cómo me pueden decir que se había ahogado por el licor. Mentira. Fue ultrajada. Fue asesinada. Y presuntamente violada. En dónde estamos. Con qué militares estamos hablando. Quiénes nos están defendiendo. Si ellos nos están matando a nuestras hijas. Que se haga justicia. Eso es lo que pido", denunció públicamente el hombre este lunes 1 de julio, durante el sepelio de su hija.

