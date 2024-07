Caso Aidita Ati: "Que se ahogó en licor. Mentira. Mi hija fue ultrajada, asesinada"

"(Cómo me pueden decir) que se había ahogado por el licor. Mentira", dijo el padre de Aidita Ati, oficial del Ejército que fue hallada sin vida en un regimiento militar del Oriente.

El sábado pasado se registró el hallazgo de la militar, en el Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana. Ella tenía el rango de subteniente. Las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho han levantado las sospechas de familiares, amigos y conocidos de la joven.

La mañana de este lunes 1 de julio, en el velorio de la mujer, su padre contó que la médico forense le dio el resultado de la autopsia.

"(Cómo me pueden decir) que se había ahogado por el licor. Mentira. Fue ultrajada. Fue asesinada. Y presuntamente violada. En dónde estamos. Con qué militares estamos hablando. Quiénes nos están defendiendo. Si ellos nos están matando a nuestras hijas. Que se haga justicia. Eso es lo que pido", dijo el hombre a medios de comunicación.

Padre de Aidita Ati ante los medios de comunicación. Crédito: René Fraga

La autopsia al cuerpo de la militar, según su padre

"Al principio que yo llegué a la Brigada 19 Napo, me llevaron a las oficinas del Comandante de la 19 Napo. Y ahí el Comandante me supo indicar que había una fiesta no autorizada y que le habían llevado a mi hija a la pieza donde ella habitaba y que había amanecido muerta. Yo dije: 'Tal vez eso pasó'. Pero después de haber hecho las investigaciones, después de la autopsia, la doctora forense, ella me da la otra versión".

El hombre añadió que de la institución militar le informaron que su hija murió a las 6:40 y que se lo comunicaron tres horas después. Él pidió justicia por su hija.

El Ejército del Ecuador informó el domingo 30 de junio que "en horas de la madrugada, 18 personas pertenecientes a la institución han sido detenidas por el lapso de 8 horas, para el cumplimiento de investigaciones dispuestas por la Fiscalía, ante el fallecimiento de la subteniente Aidita Ati".

