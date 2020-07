Agustín Intriago: “En Manta se levantó la gente, no las obras pendientes”

El pasado 1 de julio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se reunió con el Comité Cívico de Manta, la Comisión Anticorrupción y el alcalde Agustín Intriago para conocer, entre otras cosas, detalles de las irregularidades detectadas en el hospital Rodríguez Zambrano de Manta.

- ¿Cuál fue la conclusión de la reunión con el ministro?

- Se le expuso al ministro la problemática que se tiene y no sólo en la ciudad, porque el hospital Rodríguez Zambrano atiende a la zona sur de Manabí. Ahí se asumieron compromisos como estar vigilantes de que la contingencia pueda brindar todos los servicios que la ciudadanía requiere y trabajar en un proceso de repotenciación que mejore las condiciones del edificio donde funcionaba el hospital, de cara a la posibilidad de complementar el sistema de salud con uno nuevo.

El hospital de Manta completa la triada de irregularidades Leer más

- ¿Hablaron con él sobre las irregularidades en el contrato?

- Sí, lo comentaron también, pero yo me mantengo en la postura de que quienes deben intervenir en aquello son las entidades de control. No soy quién para determinar responsabilidades en ese sentido. A mí lo que me interesa es que no se vaya en ningún momento, y peor en el actual, a disminuir la capacidad de respuesta en materia de emergencia médica e incluso de tratamientos que debe tener el sistema de salud dentro de nuestro territorio.

- Hace unas semanas usted hizo un recorrido por la contingencia y dijo que había la posibilidad de que se termine el contrato. ¿Aún eso está en planes?

- Yo dije lo que me había informado el gerente, que existió un intento de terminar el contrato por parte de otro de los gerentes que ha estado, porque han cambiado constantemente, pero es un tema que no se efectivizó.

- ¿O sea eso está descartado?

- Desconozco, eso es un tema de Salud y del hospital. Ahora tenemos nueva gerente, una doctora que ingresó.

- ¿Y qué medidas prevé tomar el Municipio si se decide terminar con estos contratos?

- No, eso no podría pasar en lo absoluto. No podemos dejar a Manta con deficiencias de salud. Tenemos capacidades mermadas, no son las mejores condiciones, pero tenemos que mejorarlas porque esta contingencia durará al menos dos años, hasta que esté reconstruido el hospital. Ellos pueden declarar desiertos los procesos si quieren, pero nosotros no podemos quedarnos sin el servicio de salud.

“Si escucha a Moreno y Romo, es evidente el reparto de hospitales” Leer más

- ¿Qué obras heredadas del terremoto siguen pendientes?

- La vía Manta-Colisa, algunas obras hidrosanitarias, el Tarqui central que no se pudo consolidar...

- ¿Y se ha planteado hablar con algún ministro sobre ello?

- Claro y hemos hecho gestiones. En el tema de la vía Manta-Colisa expropiamos terrenos afectados por la construcción. Sin embargo, de acuerdo con la información que nos dio Obras Públicas, la situación está complicada por situaciones con el contratista, incluso se tendría la intención de terminar el contrato, pero ellos deben garantizar que se pueda retomar la obra lo más pronto posible. Según lo que nos dijo el ministro, este mismo año íbamos a realizar los trabajos. También hemos solicitado créditos al BDE para el tema del alcantarillado.

- ¿Estas obras están a medias?

- No las hemos empezado. Pero no han empezado por temas propios del trámite y luego vino la pandemia. Son obras en las que nosotros hemos estado detrás, presionando, que eran competencia de ejecución de Ecuador Estratégico y que están pasando al Ministerio de Obras Públicas.

- Pero ya han pasado 4 años...

- Increíble, y vamos para cinco, pero hemos estado presionando.

- ¿Por qué Manta no se ha podido levantar aún?

- Yo creo que Manta sí se ha levantado, pero si me pregunta gracias a qué, es definitivamente gracias al esfuerzo de su gente y a las ganas de salir adelante del comercio, a una industria sólida, al puerto y al turismo.

Silvana Vallejo: “Contraloría sabía de los hospitales” Leer más

- Pero no se han levantado las obras pendientes...

- Se ha levantado la gente, pero no las obras pendientes, es un buen punto. Y ojo que lo del hospital también es obra del terremoto. Pero yo no quiero hacer leña del árbol caído, apenas hemos cumplido un año y lo que no se hizo en cuatro no se hará de la noche a la mañana. Creo que estamos en un punto en el que las cosas están por salir. Yo no me quiero convertir en el justiciero de los temas contractuales. Esa no es mi tarea. Tengo muchos temas que atender dentro de la ciudad. Esa tarea debe ponerse en manos de las entidades de control para que ellos respondan. Hoy es fundamental que las obras se terminen.