La policía de @LassoGuillermo acaba de lanzarnos gases lacrimógenos para no dejar pasar la marcha por Loja como estaba planificado.

Nos dijeron que con nosotras no sw podía hablar, que no pueden seguir cerrando la 9 de octubre.

Es un día son nuestros derechos#8M en #Guayaquil pic.twitter.com/EPs2xOqvpq