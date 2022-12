Sin acciones contundentes ante miles de quejas

Las 54.000 impugnaciones administrativas en contra de multas fantasma de tránsito por exceso de velocidad (número que podría ser mayor porque hay quienes no reclaman formalmente) no son suficientes para que distintas entidades públicas y estatales inicien acciones contundentes contra las irregularidades expuestas en varias ocasiones por Diario EXPRESO.

Desde inicios de noviembre se solicitó por reiteradas veces a la Defensoría del Pueblo información sobre la cantidad de denuncias de personas afectadas, pero no fue hasta varios días después del primer pedido cuando se indicó que realizarían la consulta a las delegaciones provinciales para conocer de estos oficios, pero no emitieron respuesta. Ayer se insistió con un nuevo correo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo contestación oficial sobre el tema. Sin embargo, se compartió el contacto de una de sus direcciones provinciales pero tampoco hubo atención al pedido.

Este medio de comunicación hizo una solicitud a la Fiscalía General del Estado para conocer los detalles de una presunta investigación de oficio. Sin embargo, hasta la terminación de esta nota, tampoco atendió el requerimiento de información.

No obstante, el asambleísta Ricardo Vanegas expuso en su cuenta de Twitter que también había insistido en un informe sobre las diligencias realizadas por la Fiscalía en relación a los fotorradares y sus multas, y esta le contestó que había iniciado investigaciones de oficio.

Pedido. Ciudadanos esperan que las autoridades investiguen y, de ser el caso, tomen correctivos ante eventuales irregularidades o inconsistencias

Por su parte, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tampoco contestó los pedidos de información. En horas de la tarde de ayer lunes pidió que se envíe nuevamente un correo y se comunicó que gestionaba el pedido.

Los funcionarios de la Superintendencia estuvieron en Francia participando del Foro Global sobre Competencia y en esa cita estuvo el Director de Abuso de Poder de Mercado, Carlos Trujillo e intervino en la Sesión “Remedios y compromisos en casos de abuso de poder de mercado”.

Otra de las entidades que tampoco ha dado respuesta es la Contraloría General del Estado, a la que también se le envió un correo para que se detalle los resultados de las 17 denominadas acciones de control, paso previo para determinar si se requiere de un examen de la institución por alguna irregularidad, pero tampoco se pronunció al respecto. Estas diligencias se ejecutaron entre 2014 y 2017.

Mientras que en redes sociales, los usuarios sumaron más quejas de las multas sin justificación, pues señalaban que cuando fueron notificados de la supuesta infracción sus vehículos estaban parqueados en sus casas, lugares de trabajo, entre otros ejemplos.