Accidente de Air India: ¿qué contó el único sobreviviente del trágico vuelo?

Lo que parecía ser el inicio de un vuelo internacional más terminó en una tragedia sin precedentes. Un avión de Air India, con destino a Londres, se estrelló el 12 de junio minutos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad. Llevaba 242 personas a bordo. Solo una sobrevivió.

Entre los restos del Boeing 787-8 Dreamliner, rescatistas hallaron cuerpos, escombros y fuego. Pero también encontraron un milagro con nombre y apellido: Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano británico de origen indio, logró salir con vida de lo que parece increíble.

A passenger on seat 11A survived the Air India crash.



He's a British national called Vishwash Kumar Ramesh. pic.twitter.com/xctfVBuPA4 — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 12, 2025

“Todo pasó en segundos”: lo que contó Ramesh desde el hospital

Desde su cama de hospital, todavía en estado de shock, Ramesh compartió con medios indios cómo vivió los últimos momentos del vuelo. “Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido”, relató.

Él iba sentado en el asiento 11A. Era uno de los 53 británicos a bordo, junto a 169 ciudadanos indios, siete portugueses, un canadiense y once niños. Apenas habían pasado unos segundos desde el despegue cuando todo cambió. En tierra, habitantes de Ahmedabad dijeron haber escuchado una explosión y visto una densa nube de humo elevarse en el cielo.

Equipos de rescate trabajan entre los restos del Boeing 787 de Air India, que se estrelló minutos después del despegue. EFE

“Me levanté y corrí”: así escapó de los restos del avión

Después del impacto, Vishwash despertó en medio del horror. Lo que vio a su alrededor fue tan fuerte como el propio accidente. “Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, declaró al Hindustan Times.

La escena fue grabada por testigos y se viralizó en redes sociales: Ramesh, cubierto de sangre, camina desorientado hacia una ambulancia mientras el humo del siniestro oscurece el fondo. Es la única imagen de vida en un entorno de devastación.

🇮🇳 | ÚLTIMA HORA: Viswashkumar Ramesh, ciudadano británico, es el único sobreviviente conocido del vuelo 171 de Air India.



Se le cita diciendo: "Treinta segundos después del despegue, se escuchó un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido. Cuando subí,… pic.twitter.com/wdYCFGUnbA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2025

El milagro en medio del caos

Ramesh nació en India pero vive desde hace años en el Reino Unido. Su primo, Jay, habló con la agencia británica PA y confirmó que presenta heridas en el rostro y está emocionalmente afectado.

“Estaba manchado de sangre. Todo esto ha sido una gran conmoción”, dijo. Según la policía local, es el único pasajero que sobrevivió al accidente. Actualmente está estable y bajo tratamiento médico.

¿Qué se sabe del accidente del vuelo AI-171?



Todavía no hay un informe oficial sobre las causas, pero las autoridades ya investigan posibles fallas técnicas o errores humanos. Mientras tanto, los equipos de rescate han recuperado más de 200 cuerpos y continúan trabajando en el área del siniestro.

