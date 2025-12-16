Abogados de 6 militares presentan sus pruebas en el juicio por el caso Vaca y otros

6 militares están enjuiciados por presuntos crímenes de lesa humanidad, durante el gobierno del expresidente Febres - Cordero

La audiencia de juicio por el caso Vaca y otros se desarrolla por noveno día en la Corte Nacional de Justicia.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) continúa este 16 de diciembre de 2025 con el noveno día de la audiencia de juicio del caso Vaca y otros, causa en la cual la Fiscalía procesa a seis militares en servicio pasivo por presuntos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante el gobierno del expresidente León Febres-Cordero.

En la jornada de este martes está previsto que los abogados de los procesados presenten sus elementos probatorios, después de que ayer desarrollaron la práctica de las pruebas testimoniales.

Ante el Tribunal, conformado por los jueces Xavier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katy Muñoz, las abogados exponen sus alegatos para defender a los militares, quienes están investigados por la detención arbitraria, en 1985, en Esmeraldas, de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Según la Fiscalía, en ese entonces , las víctimas habrían sido trasladadas a dos centros militares, donde fueron sometidas a torturas físicas, psicológicas y sexuales.

¿Qué pasó con la demanda contra la designación de Carlos Alarcón como fiscal general? Leer más

#AHORA | #CasoVacaYOtros: con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se instala –en la @CorteNacional– el noveno día de audiencia de juicio contra 6 militares en servicio pasivo, procesados por presuntos crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/b2RtQRbNVB — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 16, 2025

Fiscalía presentó más de 60 pruebas contra militares

Esta etapa del juicio se efectúa después de que el viernes pasado el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, concluyó la presentación de los elementos probatorios, entre los cuales constan 38 testimonios y 27 pruebas documentales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!