Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La audiencia de juicio por el caso Vaca y otros se desarrolla por noveno día en la Corte Nacional de Justicia.
La audiencia de juicio por el caso Vaca y otros se desarrolla por noveno día en la Corte Nacional de Justicia.Foto: Cortesía Corte Nacional de Justicia

Abogados de 6 militares presentan sus pruebas en el juicio por el caso Vaca y otros

6 militares están enjuiciados por presuntos crímenes de lesa humanidad, durante el gobierno del expresidente Febres - Cordero

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) continúa este 16 de diciembre de 2025 con el noveno día de la audiencia de juicio del caso Vaca y otros, causa en la cual la Fiscalía procesa a seis militares en servicio pasivo por presuntos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante el gobierno del expresidente León Febres-Cordero.

RELACIONADAS

En la jornada de este martes está previsto que los abogados de los procesados presenten sus elementos probatorios, después de que ayer desarrollaron la práctica de las pruebas testimoniales.

Ante el Tribunal, conformado por los jueces Xavier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katy Muñoz, las abogados exponen sus alegatos para defender a los militares, quienes están investigados por la detención arbitraria, en 1985, en Esmeraldas, de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). 

Según la Fiscalía, en ese entonces , las víctimas habrían sido trasladadas a dos centros militares, donde fueron sometidas a torturas físicas, psicológicas y sexuales.

CARLOS ALARCON FISCAL GENERAL ENCARGADO

¿Qué pasó con la demanda contra la designación de Carlos Alarcón como fiscal general?

Leer más

Fiscalía presentó más de 60 pruebas contra militares

Esta etapa del juicio se efectúa después de que el viernes pasado el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, concluyó la presentación de los elementos probatorios, entre los cuales constan 38 testimonios y 27 pruebas documentales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Moscú frena expectativas de paz en Europa y mantiene su línea roja sobre la OTAN

  2. 'Cae a Panamá Nocturno': la calle Panamá revive con música, luces y tradición

  3. Guía de trámites obligatorios en SRI, ANT y Registro Civil antes del 31 de diciembre

  4. Puerto Pixel 2025: el festival de cine de la UCSG se consolida a nivel nacional

  5. Baila la Calle Panamá vuelve gratis en Guayaquil: estas son las novedades

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

  2. Quito: Plaza de espectáculos en el Bicentenario entra en fase de estudios

  3. Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana

  4. Reforma urbanística aviva la tensión por obra en Cumbayá

  5. Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Te recomendamos