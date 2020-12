Abdalá Bucaram presenta habeas corpus para participar en la campaña electoral

El expresidente Abdalá Bucaram cuestionó al CNE por aún no notificar a la justicia su condición de candidato.

El expresidente y candidato a asambleísta nacional por el partido Fuerza EC, Abdalá Bucaram Ortiz, anunció hoy, 29 de diciembre de 2020, que presentó ayer un recurso de habeas corpus en un intento de participar en la campaña electoral que iniciará este 31 de diciembre de 2020. Según el exmandatario, el Consejo Nacional Electoral aún no notifica a la justicia su condición de candidato con la que intenta que se levante las medidas de cautelares de detención domiciliaria en su contra, amparándose en el Código de la Democracia.

#Elecciones2021Ec | Te presentamos las listas de candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales que se encuentran calificadas y en firme: pic.twitter.com/QE5KYAtOhX — cnegobec (@cnegobec) December 17, 2020

El artículo 108 inciso tercero de la mencionada ley establece que los candidatos "no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de su calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar". Una vez proclamados los resultados, continúa el mismo apartado legal, podrán reactivarse los casos en contra de ellos.

El expresidente es investigado por los supuestos delitos de tráfico de bienes patrimoniales, delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, ahora se aferra a su condición de candidato inscrito para obtener una orden judicial que le permita salir de su domicilio, en el norte de Guayaquil, a hacer campaña electoral. La audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de delincuencia organizada está prevista para mañana a las 11:00.

Bucaram cuestiona el accionar del Consejo Nacional Electoral que, según dijo, aún no notifica su condición de candidato que le puede abrir la oportunidad para que se levante su detención domiciliaria.

Aunque se acabe la campaña y no pueda hacer campaña, las elecciones en Ecuador no pueden seguir siendo elecciones de gato amarrado con tigre suelto. Esos son estas elecciones, todo el mundo en las calles menos Bucaram Abdalá Bucaram, expresidente y candidato a asambleísta nacional.

El exmandatario también cuestiona el protocolo para la prevención del COVID-19 en campaña que restringe la realización de eventos masivos con tarimas. "Yo no soy un candidato plástico. No soy de redes sociales. No soy de Facebook, ni de cosas, aunque hago lo que puedo. Soy un candidato de carne y hueso. Soy el único líder de la tarima que queda en el país y hasta eso han prohibido".