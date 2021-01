Abdalá Bucaram está libre y llega a Quito para visitar en la cárcel a su hijo Jacobo

El expresidente y candidato a asambleísta nacional por Fuerza EC, Abdalá Bucaram, llegó este 7 de enero de 2021 a la Cárcel Nro. 4, ubicada en el norte de Quito, para visitar a su hijo Jacobo.

Previo a su ingreso, el exmandatario volvió a acusar al Gobierno del presidente Lenín Moreno de haber montando una persecución en contra de su familia. Aseguro que, de llegar a la Asamblea, el gobernante tendrá que responder por supuestos actos de corrupción.

"Nos han inventado una serie de procesos brutales y nadie sabe exactamente por qué mi hijo está preso. Porque en el juicio que tiene por delincuencia organizada el señor que vende las pruebas israelitas (para detectar coronavirus) dice que no le conoce".

La tarde de este 7 de enero, Bucaram anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado para denuncia a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusa de haber ordenado un allanamiento a su vivienda en Guayaquil.

Mientras daba declaraciones, el dispositivo electrónico que porta en el tobillo empezó a timbrar. "Ustedes me llamaron hace cinco minutos y les contesté. Ustedes saben que estoy con la prensa y me vuelven a llamar. El dispositivo está funcionando bien señor. Ok", dijo Bucaram mientras acercaba su boca al pie para que le puedan oír.

En los exteriores de centro penitenciario se ubicaron vallas y un buen contingente policial para contener a los simpatizantes del expresidente que llegaron en un número menor.

El 4 de enero, su abogado, Alfredo Arboleda, informó a este Diario que la Corte de Justicia del Guayas concedió un recurso de habeas corpus en el caso de supuesta delincuencia organizada en el que se investiga al exmandatario y otros y por el que pesaba en su contra una medida cautelar de arresto domiciliario.

El abogado recordó que el recurso de habeas corpus resuelve “arrestos domiciliarios ilegales y así lo determina la resolución: un arresto ilegal y arbitrario”.