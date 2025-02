Abad consulta a la Asamblea por pedido para que fiscalice a seis ministros de Noboa

El equipo legal de la segunda mandataria emprende nuevas acciones. Dominique Dávila, abogada de la vicepresidenta, Verónica Abad, dijo este 14 de febrero de 2025 que solicitó a la Asamblea Nacional el seguimiento del oficio que presentó la funcionaria en el que pedía que los legisladores fiscalicen a seis ministros de Daniel Noboa.

Dávila señaló que la consulta se realizó para conocer la respuesta de la Asamblea sobre un pedido que presentó Abad el 23 de enero. En el oficio solicitaba que se fiscalice a los ministros de Defensa, Giancarlo Loffredo; de Gobierno, José de La Gasca; de Trabajo, Ivonne Núñez; de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; de Economía, Juan Carlos Vega y de Producción; Luis Jaramillo; así como de Sahira Moya y Cynthia Gellibert, a quienes Noboa ha encargado la Vicepresidencia.

"Ayer ingresamos a la Asamblea una petición de seguimiento. Queremos saber qué está haciendo la Asamblea con respecto a estos ministros que impiden que ella ejerza el cargo y entorpecen el orden constitucional", manifestó Ávila en una entrevista con la plataforma digital Primera plana.

La abogada habló de ese trámite, al referirse a las complicaciones para que Abad viaje a Turquía como lo dispuso Noboa en e Decreto 490, luego de que la jueza Nubia Vera le concedió la acción de protección. El fallo dejó sin efecto la suspensión de funciones con la que le sancionó Trabajo vía sumario administrativo.

¿Abad viajará a Turquía?

La defensa de la vicepresidenta aseguró que Abad tiene previsto viajar a Turquía, pero no lo puede hacer por supuestos impedimentos para ingresar al sistema informático público y realizar gestiones administrativas.

"Tiene que generar autorización de viaje, no lo puede hacer porque no tiene acceso a la plataforma Quipux. Necesita un sinnúmero de acciones administrativas que no puede realizar", aseguró.

Además, están a la espera del seguimiento que realiza la jueza Vera a la sentencia para que Abad retome su cargo.

Según la abogada, si se incumplen, se podrían implementar "multas compulsivas diarias a las autoridades que están incumpliendo la sentencia", cuyo valor sería de una quinta parte del salario básico. Incluso habló de que la Corte Constitucional los podría destituir.

